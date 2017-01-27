Проект «Заповедник»: Недра Кольского края

Амазонит, аметист, гранат, различные виды кварца, железная, апатитовая и медно-никелевая руда… Перечислять, чем богаты недра Кольского полуострова можно, пожалуй, бесконечно долго. "Кольский полуостров – это огромгный минералогический музей под открытым небом", - это слова знаменитого геолога – академика Ферсмана.



Огромное количество минералов встречается в разных точках Кольского Заполярья. Мыс Корабль на Терском берегу, гора Плоская, Западные Кейвы, астрофиллиты горы Эвеслогчорр – это не полный список геологических памятников Мурманской области. Однако есть у нас и такое место, в котором все эти минералы собраны под одной крышей. Это музей камня имени Дава – одна из визитных карточек Мончегорска.

Амазонит, аметист, гранат, различные виды кварца, железная, апатитовая и медно-никелевая руда… Перечислять, чем богаты недра Кольского полуострова можно, пожалуй, бесконечно долго. 44.42 ///// 46.11 Кольский полуостров – это огромгный минералогический музей под открытым небом. Это слова знаменитого геолога – академика Ферсмана.