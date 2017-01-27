Прогноз погоды по Мурманской области на 28 января

Переменная облачность. Местами небольшой снег, туман. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, ночью на севере области 10-15 м/с, поземок.

Температура воздуха от +1 до -4°, при прояснениях -9-14° в течение суток. Гололедица, местами сильная.





Прогноз погоды на 28 января по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -4..-6 -4..-6 без осадков без осадков Умба -4..-6 -4..-6 без осадков без осадков Полярные Зори -5..-7 -5..-7 без осадков без осадков Апатиты -7.-9 -7.-9 без осадков без осадков Кировск -6..-8 -6..-8 без осадков без осадков Ковдор -7..-9 -7..-9 без осадков без осадков Мончегорск -6..-8 -6..-8 без осадков без осадков Ловозеро -7..-9 -7..-9 без осадков без осадков Оленегорск -6..-8 -6..-8 без осадков без осадков Никель -2..-4 -2..-4 без осадков без осадков, вечером небольшой снег Заполярный -2..-4 -2..-4 без осадков без осадков, вечером небольшой снег Североморск 0..-2 0..-2 без осадков без осадков, вечером небольшой снег Мурманск 0..-2 0..-2 без осадков без осадков, вечером небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 28 января