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Прогноз погоды по Мурманской области на 28 января

12:3027 января 2017Просмотров: 305

Переменная облачность. Местами небольшой снег, туман. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, ночью на севере области 10-15 м/с, поземок.

Температура воздуха  от +1 до -4°, при прояснениях -9-14° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 28 января по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-4..-6

-4..-6

без осадков

без осадков

Умба

-4..-6

-4..-6

без осадков

без осадков

Полярные Зори

-5..-7

-5..-7

без осадков

без осадков

Апатиты

-7.-9

-7.-9

без осадков

без осадков

Кировск

-6..-8

-6..-8

без осадков

без осадков

Ковдор

-7..-9

-7..-9

без осадков

без осадков

Мончегорск

-6..-8

-6..-8

без осадков

без осадков

Ловозеро

-7..-9

-7..-9

без осадков

без осадков

Оленегорск

-6..-8

-6..-8

без осадков

без осадков

Никель

-2..-4

-2..-4

без осадков

без осадков, вечером небольшой снег

Заполярный

-2..-4

-2..-4

без осадков

без осадков, вечером небольшой снег

Североморск

0..-2

0..-2

без осадков

без осадков, вечером небольшой снег

Мурманск

0..-2

0..-2

без осадков

без осадков, вечером небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 28 января

Температура воздуха

утром  0..-2

днем 0..-2

вечером -2..-4

Осадки

без осадков  

без осадков

небольшой снег

 

 

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