Прогноз погоды по Мурманской области на 28 января

Переменная облачность. Местами небольшой снег, туман. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, ночью на севере области 10-15 м/с, поземок.
Температура воздуха от +1 до -4°, при прояснениях -9-14° в течение суток. Гололедица, местами сильная.
Прогноз погоды на 28 января по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-4..-6
|
-4..-6
|
без осадков
|
без осадков
|
Умба
|
-4..-6
|
-4..-6
|
без осадков
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-5..-7
|
-5..-7
|
без осадков
|
без осадков
|
Апатиты
|
-7.-9
|
-7.-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
-6..-8
|
-6..-8
|
без осадков
|
без осадков
|
Ковдор
|
-7..-9
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-6..-8
|
-6..-8
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-7..-9
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-6..-8
|
-6..-8
|
без осадков
|
без осадков
|
Никель
|
-2..-4
|
-2..-4
|
без осадков
|
без осадков, вечером небольшой снег
|
Заполярный
|
-2..-4
|
-2..-4
|
без осадков
|
без осадков, вечером небольшой снег
|
Североморск
|
0..-2
|
0..-2
|
без осадков
|
без осадков, вечером небольшой снег
|
Мурманск
|
0..-2
|
0..-2
|
без осадков
|
без осадков, вечером небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 28 января
|
Температура воздуха
|
утром 0..-2
|
днем 0..-2
|
вечером -2..-4
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
небольшой снег