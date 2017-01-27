«Разбирательство будет «похоронено» за давностью лет»? Дочь погибшего на “Кольской” написала письмо президенту

Дочь погибшего во время крушения СПБУ «Кольская» начальника Службы эффективности флота и безопасности мореплавания Михаила Терсина Наталья Дмитриева написала письмо президенту. В этом обращении, как передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, женщина повествует о затянувшихся разбирательствах в деле о крушении платформы, а также просит оказать содействие в решении наболевшего вопроса.

«Мурманские прокуроры явно не торопятся реагировать на массовые фальсификации уголовного дела и привлекать к уголовной

ответственности руководителей компании, кроме того, прокуроры были неоднократно замечены в их обществе», — в частности, пишет Дмитриева.

Ранее на заседании перед мурманским судом предстали двое руководителей АМНГР (ОАО «Арктикморнефтегазразведка» — компания-судовладелец СПБУ «Кольская») — бывший исполняющий обязанности заместителя гендиректора по безопасности мореплавания Борис Лихван и исполняющий обязанности главного инженера Леонид Бордзиловский.

При этом родственники погибших настаивают на том, что в материалах уголовного дела достаточно фактов для предъявления обвинения и.о. гендиректору АМНГР Юрию Мелехову и его заместителю Василию Васецкому, а также организаторам спасательной операции.

«События могут развернуться таким образом, что судья по завершении процесса вынесет определение по другим лицам, — предполагает Дмитриева. — Это определение вместе с материалами дела отправится на Дальний Восток к следователям и их руководителям, которые допустили массовые фальсификации дела, проводя следственные действия первоначально по факту крушения СПБУ «Кольская».

Там, по мнению Дмитриевой, будет проведено новое следствие, «и к каким фальсификациям оно приведёт на этот раз, и в какой суд попадут материалы, пока не ясно».

Как считает Дмитриева, существует вероятность, что «разбирательство будет «похоронено» за давностью лет», так как срок давности по делу о крушении СПБУ «Кольская» — 6 лет и он истекает 18 декабря текущего года.

Напомним, буровая платформа «Кольская» затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Трагедия унесла жизни нескольких десятков человек — из 67 удалось спасти только 14.