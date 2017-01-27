Ромео и Джульетту вернули домой: сбежавшим детям из Кировска просто захотелось романтики

Начинаем с рассказа о пропавших детях из Титана и Кировска. Их искали двое суток - и полиция, родители, в соцсетях. И вот - развязка. Все хорошо, дети нашлись.

24 января в поселке Титан ушла из дома 12-летняя Анастасия Андреева, а днем позже, в Кировске, заявление о пропаже написали родители 13-летнего Ивана Погонщикова. Детей искали по всем городам области полиция и волонтеры.

Егор Морозов, координатор сообщества волонтёров «Мурманспас»: «Обзванивали всех друзей, школьников, каждый сообщал нам ориентировки, возможное нахождение, проверяли, сообщали полиции, полиция выезжала, проверяла данные адреса 1.49

Пользователи соцсетей также вели активную переписку, распространяли информацию о пропаже, говорили, что беглецов видели то в одном, то в другом месте. И вчера вечером стало известно, что детей нашли.

Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области: «Мальчик и девочка были задержаны 26 января в вечернее время на квартире у одного из своих знакомых. Они были в этот же день переданы родителями».

Как объяснили сами подростки, им захотелось романтики, и немного погулять. Причем и Иван, и Анастасия неоднократно убегали из дома, оба состоят на контроле в отделе по делам несовершеннолетних, как «склонные к уходу из дома». Сейчас с ребятами все хорошо, они дома, живы и здоровы.