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Сбежавших из дома кировских подростков нашли в Апатитах

09:4127 января 2017Просмотров: 454

Иван Погонщиков  из  Кировска   пропал  23 января. 13-летний мальчик ушел из дома с улицы Ленинградской, 21.
А днем позже, 24 января пропала 12-летняя Анастасия Андреева.24 января в 15.00 девочка ушла из дома в поселке Титан гулять и не вернулась.

Детей искали по всем городам области, помимо полиции, подростков искали и  Поисково-спасательный отряд волонтеров .

Вчера весь день, люди писали на стене сообщества, что детей видели, то в одном месте, то в другом.

И вчера вечером стало известно, что детей нашли. Об этом сообщили координаторы поисково-спасательного отрада на стене сообщества.

Настю и Ивана нашли сотрудники полиции в Апатитах, они гуляли по улице. Ребят доставили в отдел полиции, а позже передали родителям.

Как нам сообщили в Поисково-спасательном отряде волонтеров, с ребятами все хорошо, они живы и здоровы.

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