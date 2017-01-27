Сбежавших из дома кировских подростков нашли в Апатитах

Иван Погонщиков из Кировска пропал 23 января. 13-летний мальчик ушел из дома с улицы Ленинградской, 21.

А днем позже, 24 января пропала 12-летняя Анастасия Андреева.24 января в 15.00 девочка ушла из дома в поселке Титан гулять и не вернулась.



Детей искали по всем городам области, помимо полиции, подростков искали и Поисково-спасательный отряд волонтеров .



Вчера весь день, люди писали на стене сообщества, что детей видели, то в одном месте, то в другом.

И вчера вечером стало известно, что детей нашли. Об этом сообщили координаторы поисково-спасательного отрада на стене сообщества.



Настю и Ивана нашли сотрудники полиции в Апатитах, они гуляли по улице. Ребят доставили в отдел полиции, а позже передали родителям.



Как нам сообщили в Поисково-спасательном отряде волонтеров, с ребятами все хорошо, они живы и здоровы.



