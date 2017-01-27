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Собаке без носа и с оторванными лапами нужен хозяин из Мурманской области

20:0227 января 2017Просмотров: 2058

Искалеченную дворнягу нашли на мурманской судоверфи неделю назад. За это время ей сделали операцию, помыли и откормили. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше, временно собаку приютили волонтеры. Теперь ищут для нее постоянный дом.

Вуйчи – так Алёна назвала собаку, как только принесла ее домой. Кличка созвучна с именем австралийца Ника Вуйчича, известного тем, что он родился без рук и ног, но при этом живёт полной жизнью. Девушка говорит: когда у животного есть имя, это даёт ему больше сил. А они Вуйчи сейчас нужны. Несколько дней назад собака перенесла серьёзную операцию - ей удалили нос и передние лапки.

Алёна Лянгазова: «Когда увидели собаку, это было жуткое впечатляющее зрелище. Видя, как она перемещается, как она наступает на эти косточки.. Нос был изуродован настолько, что нос превратился в мумию».

Вуйчи случайно заметил работник судоверфи, где она раньше жила. Полтора месяца назад он обратил внимание, что собака хромает, но в темноте не было видно ёе травм. Однажды Вуйчи подошла ближе, и стало понятно, что вместо передних лап у нее кости, а морда покалечена.

Алёна Лянгазова: «Сейчас покажу фотографии. Вот это первые пару часов, как она оказалась у меня дома».

Ветеринары предполагают, что на собаку упало что-то тяжелое. Нос держался буквально на осколках костей. Сейчас Вуйчи уже дома, отлеживается. Бегать сама пока еще не может.

Алёна Лянгазова: «Кости были обрезаны и сформированы культи с тем, чтобы в дальнейшем была возможность поставить собаку на протезы, чтобы она могла ходить».

Алёна выгуливает собаку 4 раза в день: держит за ручку на шлейке и выносит на улицу. У Вуйчи хороший аппетит: она охотно ест и пьёт. Сейчас ей прописан курс медикаментов и процедуры.

Алёна Лянгазова: «За всё время я не услышала ни одного звука от нее. Вот как собаки скулят, что им больно. Когда даже перевязки делали эти сложные раны. Она ни разу не прикусила, никакой агрессии».

Когда люди узнали о Вуйчи, то многие откликнулись, предложили свою помощь. За пару дней мурманский фонд поддержки животных «Ищу человека» собрал сумму около 100 000 рублей.

Алёна Лянгазова: «То есть понятно по этой сумме, какое огромное количество людей откликнулось. И всё равно деньги продолжают поступать, несмотря на то, что сбор уже закрыт. Но эти средства всё равно поступают на её лицевой счет».

Несколько человек хотели взять собаку себе. Но они живут в других городах, а перевезти туда животное проблематично. Вуйчи требуется хозяин в Мурманске, который сможет забрать её и будет о ней заботиться.

Все, кто желает помочь Вуйчи, могут обратиться к Алёне Лянгазовой через её страничку «вконтакте».

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