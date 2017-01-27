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Телефон жителя Мурманска подцепил вирус. 2500 рублей списалось за один чих

14:1727 января 2017Просмотров: 531

Находчивость  современных мошенников не знает границ. Верх мастерства – облапошить клиента так, чтобы он ничего не почувствовал. Вот так и появляются в милицейских протоколах замысловатые определения: «Хищение денежных средств, которое совершается без участия самого потерпевшего и похитителя».

Так и произошло с одним из жителей заполярной столицы.

В полицию Мурманска обратился житель областного центра 1984 года рождения с заявлением о краже неустановленным способом с его счета денежных средств более 2,5 тысяч рублей.

Полицейские провели проверку и установили, что северянин получил смс-сообщение, в котором содержалась ссылка на неизвестный ресурс. Мужчина перешел по ссылке, указанной в сообщении. На телефоне отсутствовала антивирусная программа, в результате чего на его телефон установилась вирусная программа.

Списание денежных средств произошло незаместно для владельца телефона, так как вирусная программа заблокировала смс-оповещение мобильного банка. Об отсутствии денежных средств владелец счета узнал при очередной покупке в магазине.

По факту в отношении неустановленного лица следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Полиция предупреждает владельцев смартфонов о необходимости принятия должных мер безопасности и установке актуального антивирусного программного обеспечения. Никогда нельзя переходить по ссылке, указанной в сообщении, на неизвестные ресурсы, а также открывать незнакомые сайты, так как при переходе на эти ресурсы на мобильное устройство может установиться вирусная программа.

 

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