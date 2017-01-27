Уборка по-фински не для Мурманска: мы пойдем своим путём

У нас слишком много населения и плотная застройка. Об этом сегодня журналистам ТВ-21 рассказал новый руководитель Управления дорожного хозяйства Мурманска Станислав Ланин. Каким же путем пойдем мы, как вообще функционирует главное городское предприятие по борьбе со снегом, какие есть проблемы? Сегодня с самого утра наши корреспонденты Сергей Неверович и Сергей Расюк колесили по городу и смотрели, как идет работа.

Ремонтные боксы Управления дорожного хозяйства, 8.00. Новый директор организации Станислав Ланин осматривает технику. Этот шнекоротор уже починили.

У руководителя нет ни выходных, ни времени для сна. В кабинете не сидит, ездит по городу, контролирует подчинённых. Говорит, что вчерашний рабочий день, закончился для него сегодня рано утром, в пятом часу. А сейчас все по новой.

Станислав Ланин, директор «Управления дорожного хозяйства» Мурманска: «Начало утренней работы, основной транспорт автомобильный уже разъехался, Тяжелая техника приступила уже к выполнению своих работ».

Проверку начинаем с улицы Бондарной. Здесь все рабочие и техника на месте. Приступили даже раньше графика. «Золотые ручки», так называют этот лаповый снегопогрузчик, убирает отвал. Всего у предприятия 6 таких машин. Едем дальше.

Останавливаемся на улице Ледокольной. Все заставлено машинами, кругом сугробы. Полное ощущение плохой уборки. Но на самом деле оказывается, что только за последние дни чистили здесь 4 раза. Больше, чем где либо. Просто уборка эта происходит, лавируя между машин. Стоянка, обочины, все остаётся в снегу.

Станислав Ланин, директор «Управления дорожного хозяйства» Мурманска: «Вот если бы вы сейчас все разом смогли убрать, если б машин не было. На сколько бы её хватило, что бы она была в нормальном состоянии? При таких погодных условиях, я думаю на месяц это точно. Мы бы сюда не возвращались».

Получается такой мартышкин труд не по вине рабочих. Теперь же все будет по-другому. Благодаря взаимодействию с ГИБДД, со вчерашнего дня.

А вот дворникам никого выискивать не надо. Убирай территорию и убирай. Вот только работать желающих почти нет. Труд тяжелый. Штатным расписанием в УДХ предусмотрено 270 дворников, а людей только 170.

Владимир Кирилюк, уборщик территории «Управления дорожного хозяйства» Мурманска: «Люди ценят вообще труд ваш, или как? - Кто как относится, все по-разному. Кто-то спасибо говорит, кто-то наоборот».

Зарплата у дворников 20 тысяч рублей. Руководство говорит, что стараются выписывать им премии и различные надбавки, чтобы люди получали хотя бы около 30 тысяч. Это не спасает. Текучка огромная. За день может уволиться и прийти новых до 10 человек. На улице Орликовой к очистке тротуара привлекли от безысходности даже слесаря. Раньше его чистили трактором, а с появлением забора, лопатами. Сейчас, зимой, это место переметает до такого состояния каждый день. Люди машут лопатами уже 2 часа.

Забор здесь установлен по новым ГОСТам, как и во многих других местах города. Парадокс в том, что установка этих заборов, так же забота «Управления дорожного хозяйства».

Не хватает в организации и водителей. В штате должно быть 800 человек, работают только 630. Многие трудятся годами, а некоторые уходят за большими зарплатами. К примеру, механизатор 6 разряда получает 42 тысячи рублей. Пятого 35 тысяч. В других предприятиях людям могут предлагать от 60 тысяч в месяц. Правда, с гораздо меньшими социальными гарантиями.

А это недавно закупленная универсальная техника. В интернете эти машинки уже высмеяли, назвали китайскими и сказали, что якобы они не пригодны для Мурманска.

Станислав Ланин, директор «Управления дорожного хозяйства» Мурманска: «Данная машина очень хороша. Как в летнем, так и в зимнем варианте. Она узкая, проходит на тротуарах. Мы эти машины используем периодически, но, к сожалению, от нехватки водителей используем в действительно узких местах. Машина себя оправдала полностью и зимой и летом».

Объезжая город Станислав Ланин сообщает по телефону, куда и какую технику нужно направить для уборки. Приоритеты понять просто.

Сергей Неверович, корреспондент ТВ-21: «На проспекте Ленина обочины завалены снегом. Проезжая часть сужена с каждой стороны минимум на метр. Убирать снег здесь не будут ни сегодня и не завтра, а возможно и не в ближайшую неделю. Ведь для комфортного проезда достаточно и этих двух полос, тем более что третьего спонтанного ряда, здесь официально и нет».

Пока же важнее расчистить другие дороги, где действительно сложно проехать. В Управлении дорожного хозяйства говорят, что для полного вывоза навалившего снега до привычного всем жителям состояния, потребуется еще минимум 2 недели. Если, конечно, погода снова не внесет свои коррективы.