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В Кировске сегодня будут взрывами сгонять лавины

13:4527 января 2017Просмотров: 144

В Хибинах проводят предупредительный спуск лавин. Скопившийся снежный покров ликвидируют с помощью взрывчатки.

Работы ведутся в зоне, расположенной над объездной автомобильной дорогой Кировск-Кукисвумчорр. Перед началом каждого взрыва подаются звуковые предупредительные сигналы. Движение в зоне работ временно ограничено. Спасатели и взрывотехники просят соблюдать требования безопасности и сохранять спокойствие. При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 5-57-89 (круглосуточно).

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