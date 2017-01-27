В Кировске сегодня будут взрывами сгонять лавины

В Хибинах проводят предупредительный спуск лавин. Скопившийся снежный покров ликвидируют с помощью взрывчатки.

Работы ведутся в зоне, расположенной над объездной автомобильной дорогой Кировск-Кукисвумчорр. Перед началом каждого взрыва подаются звуковые предупредительные сигналы. Движение в зоне работ временно ограничено. Спасатели и взрывотехники просят соблюдать требования безопасности и сохранять спокойствие. При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 5-57-89 (круглосуточно).