В Кольской ГМК подвели итоги работы в сфере охраны труда и промышленной безопасности за четвертый квартал 2016 года

Названы лучшие подразделения в вопросах профилактики и предупреждения несчастных случаев на производстве, сообщает Kn51.ru.

Одним из мероприятий, направленных на совершенствование охраны труда в компании является смотр-конкурс на лучшую постановку профилактической работы.

В основе конкурса - задачи, решение которых положительным образом скажется на дальнейшей безопасной работе всего коллектива Кольской ГМК. Это улучшение условий труда, профилактика производственного травматизма, своевременное выявление недостатков и их устранение, а также пропаганда передового опыта в области охраны труда.

Основные критерии, по которым оценивается эта работа - снижение травматизма и улучшение сравнительных показателей в области охраны труда и промышленной безопасности.

По итогам четвертого квартала 2016 года определены победители по двум группам. Среди основных цехов первое место занял цех электролиза никеля, второе - рафинировочный. В группе вспомогательных цехов первое место у цеха материально-технического обеспечения, второе - у транспортного.

Этим подразделениям выделена денежная премия, которая будет распределена между работниками, принимавшими активное участие в профилактической работе по охране труда и промбезопасности в отчетном периоде.



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