В Мурманске в сильную метель кондуктор выгнала девочку из автобуса

Cледственное управление СКР по Мурманской области проверяет информацию о том, что во время снежной бури кондуктор выгнала из автобуса школьницу. Сообщается что у нее не оказалось печати в школьной карте.

Как нам сообщили в следственном управлении, это было выявлено в ходе мониторинга средств массовой информации в ряде СМИ.

По размещенной информации, инцидент произошел вечером 25 января в автобусе, следовавшем по маршруту №18.

Кондуктор попросила предъявить учащуюся четвертого класса школьную карту, но увидев, что на ней не оказалось печати учебного заведения, кондуктор высадила ребенка из автобуса.

В ходе проверки органам следствия предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ.

В настоящее время процессуальная проверка продолжается, а по её результатам, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято законное и обоснованное решение.