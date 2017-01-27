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Вентиляционные мошенники всё еще выдают себя за мурманскую муниципальную контору

13:1527 января 2017Просмотров: 445

На подъездах жилых домов Мурманска появились и все еще появляются новые объявления, в которых оповещается о проведении прочистки системы коллективной вентиляции и в требуется позвонить по указанному номеру телефона для согласования времени визита специалиста. Запись на эту процедуру, как пишут в объявлении, обязательная.

В ответ на звонок из сообщения автоответчика мурманчане узнают, что некая «Городская вентиляционная служба» готова произвести работы по прочистке вентиляционных каналов в квартире «всего» за 990 рублей. Для того, чтобы лишиться этой суммы, нужно пригласить к себе «специалиста», который в течение 15 минут снимет вентиляционную решетку, нагребет в приготовленный вами пакетик немного пыли из вентиляционного канала и оставит вам квитанцию вместо ваших денег.

В лучшем случае у вас возьмут 1000 за работу и тихо уйдут, в худшем - могут прихватить что-нибудь еще. Такие рекламные предложения не противоречат закону, но вводят в заблуждение мурманчан.

Ни сотрудники комитета по жилищной политике администрации Мурманска, ни сотрудники комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска не занимаются установкой окон, прочисткой вентиляции, заменой счетчиков или их проверкой, пишет газета "Вечерний Мурманск".

Также у нас нет городской вентиляционной службы, эту работу выполняют ТСЖ и управляющие компании, обслуживающие ваш дом и вы и так за это платите деньги. Не ведитесь на уловки!

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