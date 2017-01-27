Владимир Путин вручил Орден Почета Владиславу Гасумянову

На торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Орден Почета вице-президенту – руководителю блока корпоративной защиты «Норникеля» Владиславу Гасумянову.

«Правительственные награды вручаются за конкретную работу или совокупность достижений. Каждый из вас делает отрасль лучше и надежнее. И все вместе мы поднимаем нашу страну выше», – подчеркнул глава государства.

Владислав Гасумянов был награжден Орденом Почета за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. «Для меня огромная честь быть награжденным и получить орден из ваших рук. Хочу сказать, что этот орден я лично отношу к труду наших горняков, металлургов, энергетиков, которые в непростых условиях Заполярья, на Кольском полуострове, в Забайкалье куют экономическую мощь нашей России. Хочу вас заверить, что в год экологии компания «Норникель» будет эталоном всех экологических преобразований», – заявил Владислав Гасумянов.



В ходе награждения Владимир Путин вручил ордена, медали и знаки отличия за выдающиеся достижения в сфере науки, здравоохранения, искусства и промышленности.



