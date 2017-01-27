Владимир Шевельков: мой фильм - выкрик в современное кино. Скоро мурманчане узнают, о чем молчат французы

Российский прокат фильма «О чём молчат французы» в Мурманске откроет лично кинорежиссер Владимир Шевельков. Премьера состоится в кинотеатре «Аврора» 2 февраля в 19:00. Билеты в кассе и на сайте «Вмурманске.ру»

Знаменитый актер, режиссер, а теперь и сценарист Владимир Шевельков рассказал каналу Piter.TV о своем новом фильме "О чем молчат французы".

"Это русская сказка. Она существует в двух временах. Отвечает на вопрос: почему Наполеон напал на Россию в восемьсот двенадцатом году. Это комедия, это триллер, это мистика, это любовь, это питерское кино", - рассказывает Владимир Шевельков.

Главный герой фильма - Тиллим Папалексиев, у которого совершенно случайно появляются сверхспособности. Однако персонажа никак нельзя сравнить с супергероем из комиксов, скорее со сказочным Емелей или Иваном дураком.

"Он такой наш человек. Просто случилось так, что у него появились способности, просто случилось так, что он признался в любви одной женщине и она полюбила его. И благодаря этой любви он приобрел способности. Это не он сам стал Бетменом или еще кем-то. Он каким был таким и остался, он просто не знает, что с этим делать. Он даже не знает, откуда это пришло. Он не понял, что любовь женщины сделала его гением, а потом уже сообразил, когда Наполеон все вообще профукал", - объясняет сценарист и режиссер.

Впечатляет не только сюжет фильма, но и актерский состав. В образах камео появились эстрадная певица Татьяна Буланова и знаменитый футболист Александр Кержаков. Казалось бы, далекие от кино люди, но, по словам Владимира Шевелькова, оба отлично отработали в кадре.

" Я тоже там сыграл сам себя, молчал и улыбался, больше ничего не делал. Просто там история о том, что человек в течение недели становится очень популярным. И он уже все попробовал, он уже даже за Зенит играет в футбол. Поэтому присутствие звезд и легенд нашего города необходимо ", - говорит режиссер.

"Это мой взгляд на жизнь, это мой посыл, как я считаю правильно жить и воспринимать жизнь, ведь в ней не все так просто. Это мой выкрик куда-то в пространство и тем более в наше современное кино", - размышляет сценарист.