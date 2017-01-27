Женщину-кондуктора из Мурманска, которая в метель высадила ребенка из автобуса, уволили с работы

Еще одну скандальную историю, которая тоже касается ребенка, со вчерашнего дня бурно обсуждают мурманчане. 25 января, когда на улице сильно мело, 10-летняя девочка ехала в автобусе. Из-за проблем с документами кондуктор высадила школьницу на остановке. История тут же стала достоянием интернет-пользователей. Сегодня проверку начали сотрудники следственного комитета. Все подробности в репортаже Натальи Алексеенко и Александра Саницкого.

Неужели женщина и правда оказалась столь жестокой, что в бурю выгнала маленькую девочку из автобуса? Сегодня мы обратились за комментариями к директору «Электротранспорта». Сергей Коробков рассказал, что за последний месяц эта девочка уже несколько раз попадалась с проездным без печати.

Кондуктор раз предупредила, два предупредила. Даже маму девочки попросила поставить печать, иначе документ недействителен. Все напрасно.

Сергей Коробков, директор предприятия «Электротранспорт»: «25 число - и происходит опять эта ситуация. Произошла она не так, как представляется. Кондуктор увидела ребенка, видит, что печати нет и беседует с ним. Мол, как же так? Вы же обещали, что поставите. Ребенок мне плечами: нет печати. Кондуктор говорит: «Ну хорошо». С улыбкой дальше пошла обилечивать, сказала «Придется вам выйти». Вот, что ей было сказано, что нельзя было говорить. Она плакала вчера, говорила, что она пошутила, когда сказала, что придется выйти».

Шутка обернулась настоящим скандалом. Фактически, кондуктор школьницу не выгоняла, но ведь попросила выйти. Слово не воробей. Обратно ситуацию уже не промотаешь. После инцидента сотрудники компании «Электротранспорт» извинились перед девочкой и ее мамой. Все выяснили. Тем не менее, после публикаций в интернете следственный комитет начал проверку.

Кондукторы признаются, очень часто бывают такие ситуации, что в автобусах или троллейбусах дети ездят с незаполненными документами или вообще хотят проехать зайцами, не оплатив проезд. И в этом случае встает вопрос: либо высаживать, либо простить.

Антонина Герасимова работает кондуктором 20 лет. Старается ни с кем не конфликтовать. Историю про то, как высадили девочку, слышала. Говорит, сама никогда бы так не поступила, но коллегу-кондуктора, конечно, жалко. Из солидарности. Как непросто иногда бывает общаться с пассажирами - прекрасно знает.

Антонина Герасимова, кондуктор: «Она говорила, что у нее терпение лопнуло из-за этих инцидентов. Просто надо, чтобы в школе учили. Я понимаю, что будет в дальнейшем с этими подростками, с этими детьми. Это становится повадно. Вот они курят, едят в автобусе, и все за счет денег, которыми они не оплачивают. И с возрастом в привычку входит эта экономия. И что - это хорошо? Это плохо».

Так что же делать с ребенком, если у него не в порядке документы или нет денег на проезд? Мы решили спросить у пассажиров 18 автобуса. Мнения разделились.

Кто-то пропустит мимо ушей, а кто-то запомнит навсегда. Ведь не все дети - злостные нарушители. Вот пятиклассница Полина Богданова нарочно зайцем никогда не ездит. Правда, иногда проездной забывает. И в таких случаях, говорит, всегда бывает очень стыдно.

Полина Богданова, школьница: «Сказала то, что я нечаянно забыла, меня просят на следующей остановке выйти, и я иду домой пешком».

Вернемся к судьбе кондуктора. Вероятно, она уже тысячу раз пожалела о том, что произошло. Высаживать людей из автобусов женщина больше не будет.

Сергей Коробков, директор предприятия «Электротранспорт»: «Как только мне был звонок о том, что произошло, сразу было сказано, что за нарушение приказа кондуктор работать не будет. - Она уволена? - Кондуктор сегодня работает последний день, у кондуктора такой же ребенок, она одна его воспитывает. Это очень сложно принимать такие решения. Она фактически лишилась заработка. Она рыдала, просила еще месяц отработать. Это очень серьезная ситуация. Но учитывая, что она нарушила то, о чем мы говорили, она сегодня отрабатывает последний день».

Директор «Электротранспорта» сказал, что сейчас решается вопрос, по какой статье уволить кондуктора.