Человек, который не хочет прогибаться. Актер и кинорежиссёр Владимир Шевельков в Мурманске откроет киномарафон «Северный Характер»

Через 5 дней известный российский актер и кинорежиссёр Владимир Шевельков приедет в Мурманск. Он представит свою ленту «О чём молчат французы» и откроет киномарафон «Северный Характер».

Корреспондент портала ВОКРУГ ТВ задала вопрос Владимиру Шевелькову, кто же он актёр, режиссер, сценарист, везунчик?

«Да я ишак!» — говорит он о себе.

— 50 лет — возраст, когда мужчина оценивает реальные результаты собственной жизни. Вы готовы похвастаться урожаем?

— Я обрел самое главное — семью и самого себя. Все, к чему стремилось общество в последние 30 лет, для меня не имеет значения. Сейчас мерилом успеха стал размер кошелька. Так вот, в 50 лет наступило прозрение: ты хороший человек, у тебя прекрасная семья, но вокруг — стадо козлов, козыряющих деньгами. И это бесит.

— Деньги для вас имеют значение?

— Скажем так, стали иметь значение.

— После пятидесяти?

— Именно! Не смейтесь: я действительно никогда не пытался скопить, с кем-то договориться, чтобы что-то получить, кому-то вовремя улыбнуться. Я просто зарабатывал деньги и жил на них. Теперь наступил период, когда энергии достаточно, но прогибаться стало еще труднее.

Владимир Шевельков - российский актер, известный по фильмам «Сердца трёх», «Гардемарины, вперед!», и режиссер, снявший такие популярные телепроекты, как «Станица», «Женские мечты о дальних странах», «Тест на беременность». В кинематографическом арсенале этого голубоглазого красавца собраны самые разнообразные образы, начиная с положительных романтических героев и заканчивая отъявленными мерзавцами. Благодаря своему таланту перевоплощения Шевельков очень органично и правдиво смотрится в любой роли, а каждый фильм с его участием становится запоминающимся событием. Владимир Шевельков состоялся и как режиссер, сняв целый ряд сериалов, получивших зрительское признание.