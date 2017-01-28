Давай не будем sorry. Житель Мончегорска извинился на всю улицу с грамматическими ошибками

Житель Мончегорска по имени Александр поссорился со своей любимой девушкой Леной. Во всяком случае, это становится понятно из гигантской извинительной записки, которую он разместил на городском уличном баннере. Сашино послание прочитали все, кто проходил мимо "Пятёрочки" на Ленина. (Место определили пользователи сети вконтакте, где была размещена фотография).



Знатоки русского языка сделали стойку. В тексте они насчитали несколько ошибок (орфография сохранена):

"Леночка, спасибо что ты есть! Давай, больше не будем сориться! Я тебя люблю! Саша"

Слово "ссориться" автор, видимо, проверял английским sorry, а не словом "ссора". Иначе, куда же он дел вторую букву "с" в начале глагола? Вопросы у мончегорских наблюдателей возникли и к пунктуации этого баннерного произведения.

И грамотность, и поступок героя вызвали живейшее обсуждение в социальной сети.

"Он поступил, так посчитал нужным. Как, наверное, должен был поступить мужчина,обидев свою любимую женщину.

Выбрал вот такое решение своей проблемы. А ведь приятно было бы каждой из нас, не лукавя, да ведь? И ему абсолютно

плевать на ошибки и тем, более на наши с вами комментарии".

"через 10 лет-Ленок-спосиба што ты есть)))Давай больше нибудем сцоритца!!))Саша".

"Вот и после "давай" запятой не надо. Да ладно, народ, не будем глумиться. Мужик реально старался".