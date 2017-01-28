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Группа крови на ладони. 6 лет розысков пропавших на Кильдине рыбаков не дали результатов

12:0028 января 2017Просмотров: 1275

22 марта 2011 года двое напарников по рыбалке Андрей Кукуруза и Валерий Замуруев решили отправиться на рыбалку. Навигация для маломерных судов на Кольском заливе начинается в мае. Но, друзьям захотелось открыть сезон раньше. И они отправились рыбачить в район острова Кильдин. Удалось ли им что-то поймать - неизвестно.Их уже шестой год никто не видел.

Кильди́н — остров в Баренцевом море, в 1,5 километрах от Мурманского берега Кольского полуострова. От материка отделён
Кильдинским проливом.

Рыбаков стали разыскивать сразу. В ходе поисковых работ на острове Кильдин Кольского залива были
обнаружены вещи разыскиваемого, а в районе ручья «Трескового» на Кильдине - перевернутая резиновая лодка, принадлежащая друзьям.

Полицейские опубликовали приметы рыбаков:

Кукуруза Андрей Михайлович 28.11.1966 года рождения, уроженец Республики Украина.

Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы темные с проседью, стрижка короткая, глаза серо-голубые,
вид лица европейский.

Особые приметы: шрам на левой ноге от колена до стопы (после тромбофлебита), на левой ладони с тыльной стороны
татуировка в виде группы крови.

Был одет: Вязанная черная шапка, комбинезон болоньевый черного цвета, спортивные штаны синего цвета, свитер
коричневого цвета типа «водолаз», терморезиновые сапоги, носки черные, и коричневые шерстяные.

Замуруев Валерий Васильевич 12.02.1963 года рождения, уроженец Республики Украина.

Приметы: Рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы темные с проседью, стрижка короткая, глаза серо-голубые, вид лица европейский. Носит очки. Особые приметы: шрам на левой брови длинной  1 см., на правом предплечье, ниже локтя с тыльной стороны пигментное пятно светлого цвета диаметром 1,5 см.

Был одет: Вязанная черная шапка с красной полоской, рыбацкая куртка серо-зеленого цвета, однотонная с капюшоном
на молнии, штаны аналогичные куртки серо- зеленые однотонные на подтяжках, сапоги рыбацкие на шнуровке, цвета «хаки».


Просьба всем, кто располагает информацией о местонахождении Замуруева Валерия Васильевича и Кукурузы Андрея Михайловича, свидетелей или очевидцев обстоятельств произошедшего сообщить в полицию по телефонам 8 (815-30) 6-04-02 (дежурная часть ОМВД России по ЗАТО Александровск), 8-921-042-44-88 (отдел уголовного розыска), или 02.

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