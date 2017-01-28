16+
!-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманчане, срочно убирайте авто (СПИСОК УЛИЦ)! «Управление дорожного хозяйства» гребёт снег со страшной силой

15:5128 января 2017Просмотров: 998

Публикуем список улиц, где в течение ближайших дней развернутся настоящие бои со снежными завалами. Эта информация появилась на сайте администрации Мурманска. Если вы увидели свою улицу в списке, то на 12 часов машину нужно перепарковать. Главное, чтобы ласточка не оказалась на улице, где также в этот день запланированы уборочные работы.

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и
предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:

С 8 до 20 часов 28 января

Первомайский округ:
– 311 микрорайон;
– пр. Кольский, от ул. Копытова до ул. Прибрежная, нечетная сторона.

Октябрьский округ:
– ул. Коминтерна, от ул. Комсомольская до ул. Воровского, нечетная сторона;
– ул. Комсомольская, от ул. Шмидта до пр. Ленина, нечетная сторона.

Ленинский округ:
– ул. Сафонова, от ул. Нахимова до ул. Ушакова нечетная сторона;
– площадь Нахимова.

С 20 часов 28 января до 8 часов 29 января

Первомайский округ:
– пр. Кольский от дома № 80 до дома № 60.

Октябрьский округ:
– ул. Комсомольская, от пр. Ленина до ул. Шмидта, сторона четная.

Ленинский округ:
– круговая развязка ул. Лобова – пр. Героев североморцев.

С 8 до 20 часов 29 января

Первомайский округ:
– пр. Кольский от дома № 80 до дома № 60.

Октябрьский округ:
– ул. Комсомольская, от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской.

Ленинский округ:
– кольцо троллейбусов №№ 3, 4 по пр. Героев-североморцев.

С 20 часов 29 января до 8 часов 30 января

Первомайский округ:
– ул. Бочкова;
– ул. Щербакова.

Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Дзержинского до ул. Егорова – четная сторона;
– ул. Карла Маркса, от пр. Ленина до ул. Челюскинцев.

Ленинский округ:
– Челюскинцев – четная сторона;
– Нижняя привокзальная площадь, ул. Привокзальная, дома №№2-10.

С 8 до 20 часов 30 января

Первомайский округ:
– ул. Зои Космодемьянской, от ДК «Молодежный» до дома №34.

Октябрьский округ:
– ул. Карла Маркса, от ул. Старостина до ул. Академика Книповича – нечетная сторона.

Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев, от ул. Лобова до ул. Александра Невского – четная сторона;
– ул. Николаева – четная сторона.

С 20 часов 30 января до 8 часов 31 января

Первомайский округ:
– проезд Ледокольный;
– 305 микрорайон.

Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Дзержинского до ул. Егорова;
– ул. Октябрьская;
– ул. Полярные Зори, от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича – четная сторона.

Ленинский округ:
– ул. Челюскинцев – нечетная сторона;
– кольцо в районе ул. Чумбарова-Лучинского.

С 8 до 20 часов 31 января

Первомайский округ:
– ул. Зои Космодемьянской, от ДК «Молодежный» до ул. Морской.

Октябрьский округ:
– ул. Володарского;
– ул. Папанина от ул. Челюскинцев до пр. Ленина – четная сторона;
– проезд от ул. Гвардейской до дома № 15 по ул. Гвардейской;
– ул. Полярные Зори, от ул. Карла Маркса до ул. Книповича – четная сторона.

Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев, от ул. Невского до остановки «6-я комсомольская батарея» – четная сторона;
– ул. Саши Ковалева – четная сторона.

С 20 часов 31 января до 8 часов 01 февраля

Первомайский округ:
– 305 микрорайон;
– проезд Ледокольный от дома №9 до ул. Беринга.

Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Капитана Егорова до ул. Комсомольской – четная сторона;
– ул. Папанина, от ул. Челюскинцев до пр. Ленина – нечетная сторона;
– ул. Полярные Зори, от ул. Сполохи до ул. Карла Маркса – нечетная сторона.

Ленинский округ:
– ул. Челюскинцев – четная сторона;
– ул. Аскольдовцев – четная сторона.

С 8 до 20 часов 01 февраля

Первомайский округ:
– проезд Ледокольный, от ул. Беринга до разворотного кольца общественного транспорта;
– 305 микрорайон.

Октябрьский округ:
– ул. Папанина, от ул. Карла Маркса до пр. Ленина – четная сторона;
– проезд от ул. Гвардейской до дома № 15 по ул. Гвардейской.

Ленинский округ:
– ул. Чумбарова-Лучинского – нечетная сторона;
– пр. Героев-североморцев, от остановки «6-я комсомольская батарея» до ул. Александрова – четная сторона.

С 20 часов 01 февраля до 8 часов 02 февраля

Первомайский округ:
– проезд вдоль дома №№38, 40, 42, 44 по пр. Кольскому.

Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Егорова до ул. Комсомольской – нечетная сторона;
– ул. Книповича, от ул. Шмидта до пр. Ленина.

Ленинский округ:
– ул. Аскольдовцев – нечетная сторона;
– ул. Халатина.

С 8 до 20 часов 02 февраля

Первомайский округ:
– пр. Кирова, от ул. Полярные Дивизии до ул. Марата – четная сторона;
– ул. Марата – четная сторона.

Октябрьский округ:
– ул. Книповича, от ул. Радищева до дома №44 – четная сторона;
– проезд от ул. Радищева до дома №1 по ул. Куйбышева.

Ленинский округ:
– площадь Нахимова;
– ул. Кирпичная.

Читайте также
Сегодня вечером произошла авария на дороге Оленегорск-Ловозеро. Зажатого в машине человека разблокировали спасателиПолное видео программы «Дежурный по Печенге»Zara указали на дверь? Популярный у мурманчанок бренд одежды не прошёл проверку МинпромторгаФабрика NNовостей
Сегодня в мурманском порту встретили уникальный сторожевой корабль «Полярная Звезда»Сыграл в лото! Житель Заполярного получил вместо видеорегистатратора настольную игруГруппа крови на ладони. 6 лет розысков пропавших на Кильдине рыбаков не дали результатовДавай не будем sorry. Житель Мончегорска извинился на всю улицу с грамматическими ошибкамиВ феврале мурманчанам прилетит! Начался приём заявок на долгожданные игры юкигассенЧеловек, который не хочет прогибаться. Актер и кинорежиссёр Владимир Шевельков в Мурманске откроет киномарафон «Северный Характер»
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  