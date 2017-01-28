Мурманчане, срочно убирайте авто (СПИСОК УЛИЦ)! «Управление дорожного хозяйства» гребёт снег со страшной силой

Публикуем список улиц, где в течение ближайших дней развернутся настоящие бои со снежными завалами. Эта информация появилась на сайте администрации Мурманска. Если вы увидели свою улицу в списке, то на 12 часов машину нужно перепарковать. Главное, чтобы ласточка не оказалась на улице, где также в этот день запланированы уборочные работы.
Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и
предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:
С 8 до 20 часов 28 января
Первомайский округ:
– 311 микрорайон;
– пр. Кольский, от ул. Копытова до ул. Прибрежная, нечетная сторона.
Октябрьский округ:
– ул. Коминтерна, от ул. Комсомольская до ул. Воровского, нечетная сторона;
– ул. Комсомольская, от ул. Шмидта до пр. Ленина, нечетная сторона.
Ленинский округ:
– ул. Сафонова, от ул. Нахимова до ул. Ушакова нечетная сторона;
– площадь Нахимова.
С 20 часов 28 января до 8 часов 29 января
Первомайский округ:
– пр. Кольский от дома № 80 до дома № 60.
Октябрьский округ:
– ул. Комсомольская, от пр. Ленина до ул. Шмидта, сторона четная.
Ленинский округ:
– круговая развязка ул. Лобова – пр. Героев североморцев.
С 8 до 20 часов 29 января
Первомайский округ:
– пр. Кольский от дома № 80 до дома № 60.
Октябрьский округ:
– ул. Комсомольская, от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской.
Ленинский округ:
– кольцо троллейбусов №№ 3, 4 по пр. Героев-североморцев.
С 20 часов 29 января до 8 часов 30 января
Первомайский округ:
– ул. Бочкова;
– ул. Щербакова.
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Дзержинского до ул. Егорова – четная сторона;
– ул. Карла Маркса, от пр. Ленина до ул. Челюскинцев.
Ленинский округ:
– Челюскинцев – четная сторона;
– Нижняя привокзальная площадь, ул. Привокзальная, дома №№2-10.
С 8 до 20 часов 30 января
Первомайский округ:
– ул. Зои Космодемьянской, от ДК «Молодежный» до дома №34.
Октябрьский округ:
– ул. Карла Маркса, от ул. Старостина до ул. Академика Книповича – нечетная сторона.
Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев, от ул. Лобова до ул. Александра Невского – четная сторона;
– ул. Николаева – четная сторона.
С 20 часов 30 января до 8 часов 31 января
Первомайский округ:
– проезд Ледокольный;
– 305 микрорайон.
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Дзержинского до ул. Егорова;
– ул. Октябрьская;
– ул. Полярные Зори, от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича – четная сторона.
Ленинский округ:
– ул. Челюскинцев – нечетная сторона;
– кольцо в районе ул. Чумбарова-Лучинского.
С 8 до 20 часов 31 января
Первомайский округ:
– ул. Зои Космодемьянской, от ДК «Молодежный» до ул. Морской.
Октябрьский округ:
– ул. Володарского;
– ул. Папанина от ул. Челюскинцев до пр. Ленина – четная сторона;
– проезд от ул. Гвардейской до дома № 15 по ул. Гвардейской;
– ул. Полярные Зори, от ул. Карла Маркса до ул. Книповича – четная сторона.
Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев, от ул. Невского до остановки «6-я комсомольская батарея» – четная сторона;
– ул. Саши Ковалева – четная сторона.
С 20 часов 31 января до 8 часов 01 февраля
Первомайский округ:
– 305 микрорайон;
– проезд Ледокольный от дома №9 до ул. Беринга.
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Капитана Егорова до ул. Комсомольской – четная сторона;
– ул. Папанина, от ул. Челюскинцев до пр. Ленина – нечетная сторона;
– ул. Полярные Зори, от ул. Сполохи до ул. Карла Маркса – нечетная сторона.
Ленинский округ:
– ул. Челюскинцев – четная сторона;
– ул. Аскольдовцев – четная сторона.
С 8 до 20 часов 01 февраля
Первомайский округ:
– проезд Ледокольный, от ул. Беринга до разворотного кольца общественного транспорта;
– 305 микрорайон.
Октябрьский округ:
– ул. Папанина, от ул. Карла Маркса до пр. Ленина – четная сторона;
– проезд от ул. Гвардейской до дома № 15 по ул. Гвардейской.
Ленинский округ:
– ул. Чумбарова-Лучинского – нечетная сторона;
– пр. Героев-североморцев, от остановки «6-я комсомольская батарея» до ул. Александрова – четная сторона.
С 20 часов 01 февраля до 8 часов 02 февраля
Первомайский округ:
– проезд вдоль дома №№38, 40, 42, 44 по пр. Кольскому.
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Егорова до ул. Комсомольской – нечетная сторона;
– ул. Книповича, от ул. Шмидта до пр. Ленина.
Ленинский округ:
– ул. Аскольдовцев – нечетная сторона;
– ул. Халатина.
С 8 до 20 часов 02 февраля
Первомайский округ:
– пр. Кирова, от ул. Полярные Дивизии до ул. Марата – четная сторона;
– ул. Марата – четная сторона.
Октябрьский округ:
– ул. Книповича, от ул. Радищева до дома №44 – четная сторона;
– проезд от ул. Радищева до дома №1 по ул. Куйбышева.
Ленинский округ:
– площадь Нахимова;
– ул. Кирпичная.