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Сегодня в мурманском порту встретили уникальный сторожевой корабль «Полярная Звезда»

16:1528 января 2017Просмотров: 626

Новый пограничный сторожевой корабль «Полярная Звезда» ошвартовался у пирса в 2 часа дня.

На причале экипаж встречал начальник пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Игорь Константинов.

Также встречать пограничников приехали их родные и близкие.

Сторожевик обладает неограниченной мореходностью, дальностью плавания до 12 000 морских миль, автономностью до 2-х месяцев и возможностью преодоления ледяных торосов толщиной до 80 сантиметров. Эти особенности позволят в значительно мере повысить эффективность выполнения задач пограничной деятельности в Западной Арктике.

Вооружение корабля: артиллерийская установка и крупнокалиберные пулемёты. Кроме того, на борту «Полярной звезды» есть вертолётная площадка и ангар для постоянного базирования многоцелевого палубного вертолёта (для круглосуточного выполнения тактических задач на значительном удалении от корабля). Корабль оснащён новейшим оборудованием навигации и связи. 

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