Сегодня в мурманском порту встретили уникальный сторожевой корабль «Полярная Звезда»

Новый пограничный сторожевой корабль «Полярная Звезда» ошвартовался у пирса в 2 часа дня.



На причале экипаж встречал начальник пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Игорь Константинов.



Также встречать пограничников приехали их родные и близкие.

Сторожевик обладает неограниченной мореходностью, дальностью плавания до 12 000 морских миль, автономностью до 2-х месяцев и возможностью преодоления ледяных торосов толщиной до 80 сантиметров. Эти особенности позволят в значительно мере повысить эффективность выполнения задач пограничной деятельности в Западной Арктике.

Вооружение корабля: артиллерийская установка и крупнокалиберные пулемёты. Кроме того, на борту «Полярной звезды» есть вертолётная площадка и ангар для постоянного базирования многоцелевого палубного вертолёта (для круглосуточного выполнения тактических задач на значительном удалении от корабля). Корабль оснащён новейшим оборудованием навигации и связи.