Сегодня вечером произошла авария на дороге Оленегорск-Ловозеро. Зажатого в машине человека разблокировали спасатели

Спасатели Мурманской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП на а/д Оленегорск-Ловозеро.

28 января 2017 года в 19 часов 45 минут в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Мурманской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на а/д Оленегорск-Ловозеро.

Произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Пожарно-спасательное подразделение производило работы по стабилизации ТС, отключение АКБ, оцепление зоны ДТП,

ограждение места ДТП, деблокировки пострадавшего, использовался гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Спасён 1 человек.

Гидравлический аварийно-спасательный инструмент – это переносной инструмент с гидроприводом, применяемый для извлечения (деблокирования) пострадавших при выполнении аварийно-спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций.