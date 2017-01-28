Сыграл в лото! Житель Заполярного получил вместо видеорегистатратора настольную игру

Заказал одно, заплатил при получении, открыл упаковку, а там - полная ерунда! Жители Мурманской области

продолжают заказывать товары на сомнительных сайтах, а потом удивляются результату. Полицейские называют

подобные казусы - дистанционными мошенничиствами.

Пенсионер из Запрлярного нашел в сети Интернет на сайте Zakazok информацию о продаже автомобильного видеорегистратора. Цена и характеристики товара жителя Заполярного 1965 года рождения устроили, и созвонившись с автором объявления, он заказал доставку товара по почте.

При получении товара он заплатил более 2,5 тысяч рублей, однако, открыв посылку, обнаружил вместо видеорегистратора

упаковку с настольной игрой «Лото». Попытки связаться с продавцом видеорегистратора оказались безуспешными, так как

контактный телефон оказался выключенным. Поняв, что стал жертвой мошенников, пенсионер обратился в полицию.

Кстати, сайт Zakazok в сети Интернет уже не открывается. Хотя проследить, откуда он взялся еще можно.

"Zakazok.ru зарегистрирован 14.09.2012, владельцем домена является `нет данных`, возраст сайта 4 года, 4 месяца.

В среднем он содержит 1 страницу в индексе основной поисковой системы, такой как Google™. Google PageRank™ этого

сайта равен 0 из 10. Расположение сервера - Франция".

Если бы заказчик смог найти эту информацию раньше, то он бы непременно насторожился.

Похожий случай произошел в г.Полярные Зори. Только здесь клиент доверился объявлению в социальной сети.

48-летняя женщина в социальной сети нашла объявление о продаже мобильного телефона «Samsung Galaxy S 6». Северянка заказала телефон и договорилась с продавцом об оплате заказанного товара на почте наложенным платежом. При получении товара она заплатила около 4 тысяч рублей, после чего вскрыла упаковку. В посылке вместо телефона оказался черный полиэтиленовый пакет. Попытки связаться с продавцом и выяснить, почему вместо телефона ей отправили черный пакет, оказались безуспешными. Пользователь удалил страницу с объявлением и отключил телефон.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся следственные действия и

оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших деяния.

Полиция предупреждает граждан о необходимости тщательной проверки ресурсов, на которых заказываются товары в сети

Интернет, так как под видом известных интернет-магазинов мошенники нередко создают фейковые сайты, размещая на них

заведомо недостоверную информацию.