16+
!-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Сыграл в лото! Житель Заполярного получил вместо видеорегистатратора настольную игру

15:2228 января 2017Просмотров: 664

Заказал одно, заплатил при получении, открыл упаковку, а там - полная ерунда! Жители Мурманской области
продолжают заказывать товары на сомнительных сайтах, а потом удивляются результату. Полицейские называют
подобные казусы - дистанционными мошенничиствами.

Пенсионер из Запрлярного нашел в сети Интернет на сайте Zakazok информацию о продаже автомобильного видеорегистратора. Цена и характеристики товара жителя Заполярного 1965 года рождения устроили, и созвонившись с автором объявления, он заказал доставку товара по почте.
При получении товара он заплатил более 2,5 тысяч рублей, однако, открыв посылку, обнаружил вместо видеорегистратора
упаковку с настольной игрой «Лото». Попытки связаться с продавцом видеорегистратора оказались безуспешными, так как
контактный телефон оказался выключенным. Поняв, что стал жертвой мошенников, пенсионер обратился в полицию.

Кстати, сайт Zakazok в сети Интернет уже не открывается. Хотя проследить, откуда он взялся еще можно.
"Zakazok.ru зарегистрирован 14.09.2012, владельцем домена является `нет данных`, возраст сайта 4 года, 4 месяца.
В среднем он содержит 1 страницу в индексе основной поисковой системы, такой как Google™. Google PageRank™ этого
сайта равен 0 из 10. Расположение сервера - Франция".

Если бы заказчик смог найти эту информацию раньше, то он бы непременно насторожился.

Похожий случай произошел в г.Полярные Зори. Только здесь клиент доверился объявлению в социальной сети. 

48-летняя женщина в социальной сети нашла объявление о продаже мобильного телефона «Samsung Galaxy S 6». Северянка заказала телефон и договорилась с продавцом об оплате заказанного товара на почте наложенным платежом. При получении товара она заплатила около 4 тысяч рублей, после чего вскрыла упаковку. В посылке вместо телефона оказался черный полиэтиленовый пакет. Попытки связаться с продавцом и выяснить, почему вместо телефона ей отправили черный пакет, оказались безуспешными. Пользователь удалил страницу с объявлением и отключил телефон.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся следственные действия и
оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших деяния.

Полиция предупреждает граждан о необходимости тщательной проверки ресурсов, на которых заказываются товары в сети
Интернет, так как под видом известных интернет-магазинов мошенники нередко создают фейковые сайты, размещая на них
заведомо недостоверную информацию.

Читайте также
Сегодня вечером произошла авария на дороге Оленегорск-Ловозеро. Зажатого в машине человека разблокировали спасателиПолное видео программы «Дежурный по Печенге»Zara указали на дверь? Популярный у мурманчанок бренд одежды не прошёл проверку МинпромторгаФабрика NNовостей
Сегодня в мурманском порту встретили уникальный сторожевой корабль «Полярная Звезда»Мурманчане, срочно убирайте авто (СПИСОК УЛИЦ)! «Управление дорожного хозяйства» гребёт снег со страшной силойГруппа крови на ладони. 6 лет розысков пропавших на Кильдине рыбаков не дали результатовДавай не будем sorry. Житель Мончегорска извинился на всю улицу с грамматическими ошибкамиВ феврале мурманчанам прилетит! Начался приём заявок на долгожданные игры юкигассенЧеловек, который не хочет прогибаться. Актер и кинорежиссёр Владимир Шевельков в Мурманске откроет киномарафон «Северный Характер»
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  