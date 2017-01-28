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Zara указали на дверь? Популярный у мурманчанок бренд одежды не прошёл проверку Минпромторга

17:2328 января 2017Просмотров: 886

Помните, как мурманские модницы радовались, когда в одном из гипермаркетов областного центра открылся магазин Zara?
Счастье фанатов известного бренда может продлится недолго.

Минпромторг проверил продукцию Zara и признал, что она не соответствует техническому регламенту Таможенного союза,
причем по всем трем позициям. Если сеть не прояснит эти вопросы, ей придется «убирать продукцию с полок», заявил
RNS замминистра Виктор Евтухов. Информация об этом появилась на ресурсе sostav.ru

Решением проблемы ведомство считает запуск производства в России либо размещение заказов на отечественных предприятиях.

В ближайшее время чиновник планирует встретиться с руководством Zara.

Zara — ведущая торговая сеть группы компаний Inditex, которая принадлежит испанскому миллиардеру Амансио Ортега.
В сентябре журнал Forbes назвал его самым богатым человеком в мире. На тот момент состояние бизнесмена оценивалось
в 78 млрд долларов.

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