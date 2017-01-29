Корюшатники усыпали сегодня лёд Верхнетуломского водохранилища. Репортаж корреспондента-неофита

В этот чудесный теплый зимний день зануда-редактор отправил меня, корреспондента ТВ-21, на Верхнетуломское водохранилище, чтобы сделать репортаж о зимней рыбалке. На моё возражение, что я не рыбак и темы не знаю, он посоветовал мне перечитать рассказ Марка Твена "Как я редактировал сельскохозяйственную газету". Что я и сделал незамедлительно. Предлагаю вашему вниманию репортаж корреспондента-неофита.



Не имея никакого представления об этом виде увлечения, я решил познакомится поближе с теми, кто посвящает сидению на льду несколько лучших часов своей жизни. Погода была прекрасная, ветер почти не дул, температура - минус 4. Именно поэтому почти две сотни любителей зимней рыбалки двинулись на Верхнетуломское водохранилище в расчёте на хороший улов. Я насчитал у плотины более семидесяти машин. Но не только блаженная атмосфера стала стимулом для этих мужчин надеть камуфляж и схватиться за бур.

По слухам, быстро распространившимся среди рыбаков, на крючок стала попадаться крупная корюшка. Рыбка эта вкусная, пахнущая огрурцами, близкая родственница мойве. Ловится легко на креветку, опарыша, рубленную селедку и кусочки себя самой. Нормальный экземпляр считается от 40 до 60 граммов. Об этом мне рассказали рыбаки, неохотно отвечающие

на мои вопросы.

На Верхнетуломском водохранилище водится мелкая европейская корюшка. Более крупную азиатскую особь в Мурманской области можно поймать в Белом море в устье реки Варзуга в районе Кузомени.

Корюшка - лёгкая добыча, среди настоящих фанатов подлёдной рыбалки не очень котируется. Об этом мне поведали местные жители, предлагая купить у них пару килограмм этого мелкочешуйчатого счастья за сумму эквивалентную стоимости бутылки горячительного.



Но, похоже, что для желающих вырваться в выходной на природу, ловля этой рыбки становится отличным отдыхом. И маркером собственной брутальности. Маленький мужской подвиг под ливнем снежных пуль. Предаваться этому занятию можно до изнеможения, тем более, что пока излюбленные рыбаками просёлки начисто заметены снегом.



Старый рыболов Роман сказал, что ловит корюшку от отчаяния. До щучьих мест нужно долго идти на лыжах. Необходимо набивать лыжню, тащить волокуши до места. А он уже "супер стар".

"Корюшка, - сказал рыболов, - для меня это еще не последняя степень падения. Вот когда буду перейду на лов гольяна или колючки - достигну дна".



Впрочем, все кто встречался мне на водоёме, утверждали, что приехали за налимами, сигами, кумжей. Наиболее честные мастера зимней удочки сообщали, что хотели набраться хорошего настроения и подышать свежим воздухом. При этом стыдливо прятали свою добычу в спичечные коробки.