"Краса Заполярья -2016". Сегодня в Мурманске состоится первый кастинг на конкурс красоты

Сегодня в Мурманске начинается отбор претенденток на участие в конкурсе "Краса Заполярья".

В этом году региональный конкурс красоты и таланта будет проходить уже в 15-й раз.

Отбор возможных конкурсанток начнется в 14.00 в кафе "Терраса". Участвовать могут все желающие девушки, однако есть несколько органичений: претендентка на корону первой красавицы Заполярья не должна быть замужем и не старше 25 лет.

В прошлом году в открытом кастинге участвовали более 50 девушек. В финале победила представительница Кандалакши Кристина Белова. Она и представляла наш регион на конкурсе "Краса России".

Главным информационным партнером конкурса "Краса Заполярья- 2016", как и в прежние годы, является телекомпания ТВ-21. Репортаж о первом открытом кастинге можно увидеть в программах "Новости" и "Наше утро".