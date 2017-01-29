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"Краса Заполярья -2016". Сегодня в Мурманске состоится первый кастинг на конкурс красоты

13:1529 января 2017Просмотров: 71

Сегодня в Мурманске начинается отбор претенденток на участие в конкурсе "Краса Заполярья". 

В этом году региональный конкурс красоты и таланта будет проходить уже в 15-й раз.  

Отбор возможных конкурсанток начнется в 14.00 в кафе "Терраса". Участвовать могут все желающие девушки, однако есть несколько органичений:  претендентка на корону первой красавицы Заполярья не должна быть замужем и не старше 25 лет. 

В прошлом году в открытом кастинге участвовали более 50 девушек. В финале победила представительница Кандалакши Кристина Белова. Она и представляла наш регион на конкурсе "Краса России". 

Главным информационным партнером конкурса "Краса Заполярья- 2016", как и в прежние годы, является телекомпания ТВ-21. Репортаж о первом открытом кастинге можно увидеть в программах "Новости" и "Наше утро". 

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