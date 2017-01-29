Кто хочет стать королевой красоты? Первые фото с кастинга "Красы Заполярья- 2017"

В Мурманске в кафе "Терраса" завершается первый открытый кастинг конкурса "Краса Заполярья". Заявки на участие в этом году подали более 60 девушек, считающих себя красивыми и талантливыми.

В жюри - победительницы конкурсов прошлых лет, в их числе "Краса Заполярья -2016" Кристина Белова. Телекомпания ТВ-21, как и в прошлом году, является одним из организаторов и главным информационным партером.

Сегодня претенденткам на участие в конкурсе необходимо было не только показать себя во всей красе, но продемонстрировать другие способности - рассказать о своих талантах и достижениям, планах на будущее.

Согласно условиям конкурса претендовать на звание "Краса Заполярья" может любая незамужняя девушка в возрасте до 25 лет. Однако сегодня свои заявки подали две претендентки, которым уже за 30. Сделают ли дня них исключение пока не известно, это решит жюри.

Тех, кому удасться пройти пройти первый открытый кастинг, ждет закрытый отбор - конкурс в купальниках.