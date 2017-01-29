Лариса Петровна Батракова: что значит быть патриотом?

Для героини программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!» нет ничего невозможного. Лариса Петровна Батракова работает педагогом дополнительного образования 32 года.

Уже несколько десятков лет вместе с единомышленниками кропотливо и бережно сохраняет воспоминания о Великой Отечественной войне – войне, которая затронула её семью, мужа и миллионы сограждан.

Своё видение патриота она сформулировала давно – ещё в непростые 90-е годы, когда рушились устои, взгляды. Она не роптала на судьбу, а просто брала, делала и вовлекала в свою деятельность окружающих.