16+
!-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Лариса Петровна Батракова: что значит быть патриотом?

16:3029 января 2017Просмотров: 176

Для героини программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!» нет ничего невозможного. Лариса Петровна Батракова работает педагогом дополнительного образования 32 года.

Уже несколько десятков лет вместе с единомышленниками кропотливо и бережно сохраняет воспоминания о Великой Отечественной войне – войне, которая затронула её семью, мужа и миллионы сограждан.

Своё видение патриота она сформулировала давно – ещё в непростые 90-е годы, когда рушились устои, взгляды. Она не роптала на судьбу, а просто брала, делала и вовлекала в свою деятельность окружающих.

Реклама
Читайте также
Скромная умница, веселый обольститель и армия красоток. Любовный параллелепипед на конкурсе "Краса Заполярья" в Мурманске.Корюшатники усыпали сегодня лёд Верхнетуломского водохранилища. Репортаж корреспондента-неофитаВ Мончегорске скорбят о гибели настоятеля кафедрального собораНа Абрам-Мысе 16-летнего подростка ищут уже больше 10 дней
Новые подробности аварии на трассе Оленегорск - Ловозеро: погиб настоятель мончегорской церквиКто хочет стать королевой красоты? Первые фото с кастинга "Красы Заполярья- 2017"Танцы, песни и шашлык. В Мурманске состоялся "Праздник Солнца" (ФОТО)"Краса Заполярья -2016". Сегодня в Мурманске состоится первый кастинг на конкурс красотыМурманчане собираются на Пяти Углах, чтобы отметить Праздник СолнцаПерейти границы трёх стран и победить! В Мурманской области начался приём заявок на участие в гонке "Лыжня дружбы"
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  