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Мурманчане собираются на Пяти Углах, чтобы отметить Праздник Солнца

12:5829 января 2017Просмотров: 153

Сегодня в Мурманске отмечается  Праздник Солнца. Традиционно он проводится в последнее воскресенье января.

Местом для народных гуляний обычно становится площадь Пять Углов. В этом году в программе праздника - выступления народных коллективов на сцене у делового центра "Арктика", а на улице Воровского, перекрытой для движения транспорта, уже сейчас работают  торговые ларьки, в которых можно купить свежую выпечку или подкрепиться шашлыком.

Интрига каждого праздника - выглянет ли солнце? Чаще всего бывает, что свой праздник  оно не появляется, спрятанное за облаками, и начинает ярко светить лишь в феврале.

Сегодня в Мурманске около нуля, пасмурно. Но праздник состоится даже в отсутствии главного действующего лица, несмотря на погоду. 

Начало в 14.00 на Пяти Углах.   

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