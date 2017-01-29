Мурманчане собираются на Пяти Углах, чтобы отметить Праздник Солнца

Сегодня в Мурманске отмечается Праздник Солнца. Традиционно он проводится в последнее воскресенье января.

Местом для народных гуляний обычно становится площадь Пять Углов. В этом году в программе праздника - выступления народных коллективов на сцене у делового центра "Арктика", а на улице Воровского, перекрытой для движения транспорта, уже сейчас работают торговые ларьки, в которых можно купить свежую выпечку или подкрепиться шашлыком.

Интрига каждого праздника - выглянет ли солнце? Чаще всего бывает, что свой праздник оно не появляется, спрятанное за облаками, и начинает ярко светить лишь в феврале.

Сегодня в Мурманске около нуля, пасмурно. Но праздник состоится даже в отсутствии главного действующего лица, несмотря на погоду.

Начало в 14.00 на Пяти Углах.