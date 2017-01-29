Новые подробности аварии на трассе Оленегорск - Ловозеро: погиб настоятель мончегорской церкви

"Главный батюшка мончегорской церкви - насмерть", - написал в соцсети свидетель ДТП Сергей Тимошенко.

По неподтвержденной пока официально информации, за рулем черного «Ниссана» находился настоятель мончегорского Свято-Вознесенского кафедрального собора Иоанн Баюр. Всего две недели назад он освятил новый ритуальный зал мончегорской церкви.

По информации из ГИБДД, «Ниссан» врезался в припаркованный у обочины грейдер-снегоуборщик приблизительно в 19:40. От удара иномарку вытолкнуло на встречную полосу, где с ней столкнулось «Шевроле Нива». Водитель «Ниссана» погиб на месте

«Ниссан» в грейдер, его откинуло, и в бок «Нива» прилетела. МЧС ехали 30 мин. и еще пила не завелась», - пишет в соцсетях свидетель аварии.