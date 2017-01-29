16+
I-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Перейти границы трёх стран и победить! В Мурманской области начался приём заявок на участие в гонке "Лыжня дружбы"

12:1029 января 2017Просмотров: 96

Двадцатый пробег стран Баренц региона «Лыжня Дружбы» пройдет 11 марта 2017 года, и уже началось формирование списков для желающих участвовать в ней. 12 километров должны преодолеть участники соревнования: 7 км по территории России, 4 км – по Норвегии и 1 км – в Финляндии. Автобусы из Мурманска отправятся в 6:00. Открытие соревнований в 13:00.

Старт гонке дадут в 14:00.

«Лыжня дружбы», включённая в программу международного традиционного Праздника Севера, проводится с 1995 года в районе
поселка Раякоски на стыке границ трех государств и является в своем роде уникальным спортивным состязанием, так участник
лыжного забега пересекает от старта до финиша территории России, Финляндии и Норвегии. Более подробная информация и
образец заявки есть в положении.

В прошлом году в спортивном празднике без границ приняли участие три тысячи лыжников. Репортаж об этом событии с земли и своздуха вышел в эфире ТВ-21.

В 2016 году в зачёте среди пограничников Россия заняла первое место, а второе и третье места достались норвежским сторожам границ и береговой охране.

Читайте также
"Краса Заполярья -2016". Сегодня в Мурманске состоится первый кастинг на конкурс красотыМурманчане собираются на Пяти Углах, чтобы отметить Праздник СолнцаВуйчи пошла на поправку. Собаке без передних лап и носа требуется специальный жилетСегодня - Международный день без интернета. Зайди в сеть, чтобы узнать подробности
Трамп подаёт сигналы соседям? Первая после введения санкций делегация норвежских политиков едет на следующей неделе в РоссиюСегодня вечером произошла авария на дороге Оленегорск-Ловозеро. Зажатого в машине человека разблокировали спасателиПолное видео программы «Дежурный по Печенге»Zara указали на дверь? Популярный у мурманчанок бренд одежды не прошёл проверку МинпромторгаФабрика NNовостейСегодня в мурманском порту встретили уникальный сторожевой корабль «Полярная Звезда»
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  