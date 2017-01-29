Перейти границы трёх стран и победить! В Мурманской области начался приём заявок на участие в гонке "Лыжня дружбы"

Двадцатый пробег стран Баренц региона «Лыжня Дружбы» пройдет 11 марта 2017 года, и уже началось формирование списков для желающих участвовать в ней. 12 километров должны преодолеть участники соревнования: 7 км по территории России, 4 км – по Норвегии и 1 км – в Финляндии. Автобусы из Мурманска отправятся в 6:00. Открытие соревнований в 13:00.

Старт гонке дадут в 14:00.

«Лыжня дружбы», включённая в программу международного традиционного Праздника Севера, проводится с 1995 года в районе

поселка Раякоски на стыке границ трех государств и является в своем роде уникальным спортивным состязанием, так участник

лыжного забега пересекает от старта до финиша территории России, Финляндии и Норвегии. Более подробная информация и

образец заявки есть в положении.

В прошлом году в спортивном празднике без границ приняли участие три тысячи лыжников. Репортаж об этом событии с земли и своздуха вышел в эфире ТВ-21.

В 2016 году в зачёте среди пограничников Россия заняла первое место, а второе и третье места достались норвежским сторожам границ и береговой охране.