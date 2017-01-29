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Сегодня - Международный день без интернета. Зайди в сеть, чтобы узнать подробности

10:0029 января 2017Просмотров: 196

Удивительно, но только зайдя в сеть можно узнать, что в 2017 году этот праздник приходится на 29 января.
Международный день без интернета отмечается ежегодно в последнее воскресенье первого месяца года.

Событие возникло в Западное Европе. Точных данных о дате и инициаторе праздника не существует. Исследователи предполагают, что его создал Британский Институт социальных изобретений. Есть версия, по которой основатель – один из некоммерческих онлайн-проектов. Идея отказа от Интернета начала стремительно набирать популярность с начала XXI века. Ее приверженцами стали активные пользователи. Они пропагандировали отказ на один день от виртуального общения и не выступали против Сети. Сторонники праздника поддерживают традиционные способы досуга.

У активных жителей Мурманской области всегда есть, чем заняться в последнее воскресенье января. Их привлекают зимние виды спорта, подлёдная рыбалка или встречи с друзьями. Но, даже при этих занятиях телефон с интернетом всегда под рукой.

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