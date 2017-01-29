Скромная умница, веселый обольститель и армия красоток. Любовный параллелепипед на конкурсе "Краса Заполярья" в Мурманске.

Сегодня в Мурманске был первый отбор участниц конкурса "Краса Заполярья". Он уже пятнадцатый, юбилейный. Девушек пришло много, еще больше их мам, бабушек и подружек. Волнения было много, ведь первый кастинг очень ответственный, надо убедить жюри, как минимум,что ты не хуже остальных.

Серьезная задача стояла и перед журналистами ТВ-21. Накануне нового года постоянный модный и гламурный обозреватель телекомпании Рина Кучальская отбыла на постоянно жительство в северную столицу. И готовить репортажи о конкурсе "Краса Заполярья" теперь придется другим. И их имена уже известны.

Знакомьтесь - Лиана Мхитарян и Михаил Аброськин.

И в первый же день в кафе-баре "Терраса" они, прогуливаясь вокруг подиума с красотками, пришедшими на кастинг, построили свой "любовный треугольник".

Вот что рассказал после первого съемочного дня Михаил Аброськин:

"Мы с Лианой знакомы недолго. Но так вышло, что с первого взгляда я ей понравился. С тех пор она старается обратить на себя моё внимание. Но что может поделать умная и милая девочка, когда ей приходится конкурировать с целой армией красоток".

Сама Лиана от комментариев отказалась, сославшись на то, что ей необходимо срочно отписывать репортаж в утренний номер.

Но интрига внутри съемочной группы закручена. Тем более, что в ее составе есть еще и телеоператор Антон Батаев, который ежесекундно наблюдает за происходящим через объектив телекамеры.

А так же героями шоу под названием "Краса Заполярья-2017" станут более 60 конкурсанток - самых красивых девушек Мурманской области. И свою роль, без сомнения, сыграет строгое жюри!

Итак, конкурс "Краса Заполярья" в Мурманске стартовал. Смотрите на телеканале ТВ-21 и ТВ-21+