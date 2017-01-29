Трамп подаёт сигналы соседям? Первая после введения санкций делегация норвежских политиков едет на следующей неделе в Россию

Ежедневная норвежская газета Aftenposten опубликовала материал о том, что в Москву едет первая после введения санкций норвежская делегация политиков.

"В Европе бушуют разногласия по поводу санкций в отношении России. Новый президент США хочет смягчить санкции,

а норвежская делегация, в которую входят представители различных политических партий, собирается в Москву.

«Мы считаем позитивным, что Комитет по международным делам едет в Москву, потому что диалог с русскими важен», — заявила генеральный секретарь Атлантического комитета Кейт Хансен Бундт (Kate Hansen Bundt) в беседе с Aftenposten.

(Норвежский Атлантический комитет — Den norske Atlanterhavskomite — согласно его собственному заявлению, является политически независимым. Его цель — способствовать распространению информации и проведению дискуссий о норвежской внешней и оборонной политике, а также о политике безопасности, при этом особый упор делается на трансатлантическом сотрудничестве. Комитет был создан в 1955 году по инициативе Комитета по международным делам стортинга — прим. ред.)

«Мы считаем, что это важно — иметь контакты с национальным собранием соседней страны. И финские, и немецкие парламентарии бывали там чаще, чем мы», — сказала Aftenposten руководитель Комитета по международным делам Анникен Хюитфельдт (Anniken Huitfeldt).

Норвегия заморозила отношения с Россией главным образом после того, как был аннексирован Крымский полуостров. А НАТО в целом усилила свое присутствие в Восточной Европе.

Принимающая сторона — глава Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. Норвежские политики столь высокого уровня посещают Москву впервые после того, как Норвегия ввела против России санкции в 2014 году. Это произошло в результате аннексии Россией Крымского полуострова.

«Диалог важен»

Летом прошлого года делегация Комитета по международным делам (Совета Федерации — прим. ред.) побывала в Осло, и визит на следующей неделе станет ответным. Руководитель Комитета по международным делам Анникен Хюитфельдт (Норвежская рабочая партия) рассказала в беседе с Aftenposten, что темы для обсуждения будут самыми разнообразными — от Арктики до Сирии. Также речь пойдет о правах человека и положении на Украине.

− Является ли визит признаком смягчения в отношениях между Норвегией и Россией?

«Мы не изменили свое критическое отношение к нарушению Россией норм международного права на Украине, но вместе с тем важно подчеркнуть, что диалог значим. Позиция норвежской стороны не претерпела изменений. За время работы Стортинга в его нынешнем составе я в третий раз поеду в Россию в качестве председателя Комитета по международным делам, но в Москву поеду впервые. Этот визит — ответный, делегация российского Комитета по международным делам побывала в Осло летом прошлого года».

Позиция по санкциям меняется?

Кейт Хансен Бундт полагает, что санкции в отношении России могут быть смягчены.

«Учитывая сигналы со стороны Трампа и те разногласия, которые мы наблюдаем между странами ЕС, есть основания думать, что санкции будут полностью или частично отменены. Для Норвегии важно заявить о причинах санкций, но вместе с тем мы должны следовать тем сигналам, которые поступают из ЕС и НАТО», — говорит она.

Отношения между Западом и Россией после избрания Дональда Трампа переместились на более высокую строчку на повестке дня. Хюитфельдт говорит, что визит не имеет никакого отношения к президентским выборам в США.

«Он должен был состояться в декабре, но по причинам практического характера стал возможен только сейчас», — рассказывает она.

Помимо Хюитфельдт, в Россию отправятся Эйвинд Халлеракер (Øyvind Halleraker), представитель Правой партии, Кристиан Тюбринг-Йедде (Christian Tybring-Gjedde), представитель Партии прогресса, Трине Скей Гранде (Trine Skei Grande) от Левой партии и Борд Вегар Сульель (Bård Vegar Solhjell) от Социалистической левой партии.

Холодное отношение со стороны России

Российским властям не понравилось, что норвежские политики держались в стороне от России, хотя понятно, что это является результатом отношений Норвегии с США, НАТО и ЕС.

Это привело к тому, что уровень политических контактов между Россией и Норвегией упал, несмотря на то, что и приграничное сотрудничество, и сотрудничество в области рыболовства и охраны окружающей среды продолжалось, хотя и на более низком уровне. За это время Россию посетили министры иностранных дел ряда больших стран НАТО, в частности США, Франции, Германии и Италии.

Бренде выжидает

Министр иностранных дел (Норвегии — прим.ред.) Бёрге Бренде (Børge Brende) приглашен на арктическую конференцию в Архангельск в конце марта, но, как его пресс-секретарь сообщил Aftenposten, еще не решено, поедет он туда или нет.

Министр промышленности и торговли Моника Мэланд (Monica Mæland) приглашена в Москву весной. В ноябре прошлого года состоялась ее встреча с российским коллегой в Осло. Министр рыболовства Пер Сандберг (Per Sandberg) участвовал в конференции в Санкт-Петербурге.

Первый визит в Москву после российской аннексии Крыма состоялся 30 ноября 2015 года, когда заместитель министра климата и окружающей среды Ларс Андреас Лунде (Lars Andreas Lunde) принял участие в заседании Норвежско-российском комиссии по охране окружающей среды.

Разве США нас не поддерживают?

Новыми факторами в ситуации являются стремление Дональда Трампа улучшить отношения с Россией и его незначительный интерес к НАТО.

Для норвежской стороны это стало настоящей головной болью. Страны НАТО заявили о желании как можно скорее встретиться с Дональдом Трампом, но конкретная дата пока не определена.

— Норвегия могла занимать твердую позицию по отношению к России, потому что за нами стояли США и НАТО. Изменилось ли что-то сейчас?

«Да. Ситуация была такой же после 1949 года. И сейчас мы не должны преувеличивать значение новых сигналов. Недавно американский министр обороны выступил с заверениями в том, что обязательства по отношению к НАТО остаются неизменными, хотя может создаться впечатление, что американский президент пребывает в какой-то иной реальности. Я думаю, что в будущем будет важно то, что смогут предложить европейские союзники. Это означает, что следует добиться достижения двухпроцентной цели», — говорит Кейт Хансен Бундт.

Под двухпроцентной целью подразумевается, что каждая страна-член НАТО должна выделить на оборону 2% своего ВВП.

«В настоящее время в Прибалтике и Польше происходит наращивание сил для противостояния России. Эти усилия необходимо направить на борьбу с террором и на меры стабилизирующего характера в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Таким образом, европейские союзники будут стремиться к тому, чтобы стать более релевантными как сами по себе, так и в отношениях с США», — считает она.

Перевод статьи опубликован на сайте ИНОСМИ.