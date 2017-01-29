В Мончегорске скорбят о гибели настоятеля кафедрального собора

Протоиерей Иоанн Баюр, благочинный Мончегорского округа, настоятель Вознесенского кафедрального собора погиб вчера вечером в автокатастрофе.



Авария произошла на дороге Оленегорск - Ловозеро.

Его автомобиль врезался в припаркованный у обочины грейдер-снегоуборщик приблизительно в 19:40. От удара машину вытолкнуло на встречную полосу, где с ней столкнулось «Шевроле Нива». Священник погиб на месте.



Сегодня, узнав о трагедии, в социальных сетях мончегорцы выражают соболезнования по поводу смерти настоятеля, пользовавшегося огромным авторитетом и любовью у прихожан Вознесенского кафедрального собора.