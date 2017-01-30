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"Да закройте её до лета". Дорога на Териберку вновь не доступна для проезда

23:3230 января 2017Просмотров: 135

Ввиду сложных погодных условий закрыты для проезда автодорога Кола - Серебрянские ГЭС от 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка. Сообщает Мурманскавтодор.

Сейчас в Териберке плюс 1, ветер северный 16-19 м в секунду.

Жители посёлка Териберка относятся к очередному отрыву от большой земли философски. В социальных сетях самый популярный комментарий на новость о закрытии дороги: "да закройте её уже до лета".

Мурманский гидрометцентр дает такой прогноз на 31 января:
Облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный,западный на севере сильный, на юге умеренный. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях  -14-19° в течение суток. Гололедица.

Комментарий главного синоптика:
31 января - 1 февраля погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия циклона с центром в Карском море. По Мурманской области ожидается временами снег, 31 января на север области сильный порывистый ветер. 31 января преобладающая температура воздуха -4-9° местами при прояснениях понижение до -14-19°.

1 февраля ожидается понижение температуры воздуха.

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