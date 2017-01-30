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Елена Ваенга потеряла гонорар за концерт в Мурманске

20:0430 января 2017Просмотров: 535

Елена Ваенга потеряла весь гонорар, который она заработала за концерт в Мурманске. У певицы пропал кошелек. Напомним, концерт нашей землячки состоялся в Мурманске 25 января. Певица выступала накануне своего юбилея. И, вот так неприятно для артистки закончился визит в Заполярье.

Елена Ваенга рассказала о потере своим подписчикам в «Инстаграмме». Подписчики переживают. Муж певицы предлагает вознаграждение. Об этом он написал в комментариях к посту Ваенги.

Роман Садырбаев, муж Елены Ваенги: «Надежда только на добропорядочных людей. Буду верить до последнего. Если кто из Мурманска, прошу посодействовать. В случае успеха, 2 билета с меня в любом месте».

Отмечается, что потеряли кошелек в районе рынка, а вот какого именно - не уточняется. Не уточняется также, сколько именно денег было в бумажнике. Вот что пишут знакомые певицы из её родного города - Снежногорска, где Елена Ваенга так же выступила с концертом: «Лена приехала в родной город дать 2 концерта на свой юбилей, и только эта финансовая потеря омрачила ее пребывание на родине».

В кошельке Елены Ваенги должны быть визитки певицы, фотокарточки и другие вещи, которые могут дать нашедшему понять, чей именно кошелек у него в руках.

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