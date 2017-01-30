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Елена Ваенга потеряла кошелек в Мурманске

12:5530 января 2017Просмотров: 371

В соцсетях стали появляться многочисленные призывы от поклонников певицы вернуть утерянный певицей кошелек. Только за последние пару часов в «предложенные новости» ТВ-21 поступило два письма от фанатов:

«Просьба нашедшему в Мурманске, в районе рынка, черный кошелек певицы Е.Ваенги, вернуть хозяйке, она верит в добропорядочность мурманчан», - пишет Наталья Цыганкова.

«Помоги найти кошелёк Елены Ваенги, потеряла в Мурманске. Вознаграждение гарантированно», пишет Екатерина Живаева.

Также, подобные сообщения появились в официальной группе певицы «ВКонтакте». Лично Елена Ваенга пока никак не прокомментировала пропажу. Возможно, это связано с тем что у исполнительницы нет официального профиля «ВКонтакте»

Концерт Елены Ваенги в Мурманске прошел в среду, 25 января.

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