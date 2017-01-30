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Губернатор Мурманской области встретилась с депутатом-коммунистом

20:1030 января 2017Просмотров: 200

Сегодня в Мурманске состоялась рабочая встреча губернатора Марины Ковтун с депутатом Государственной Думы Павлом Дорохиным. Он коммунист, является членом комитета Госдумы по обороне.

Губернатор Марина Ковтун подчеркнула значение коммунистической партии в политической жизни Мурманской области.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Компартия у нас в Мурманской области активная, она представлена в областной думе, в советах депутатов, участвует во всех значимых мероприятиях, которые проходят на территории области. Для меня как главы субъекта мнение коммунистов имеет большое значение, я прислушиваюсь к их мнению».

Павел Дорохин выразил готовность оказать региональному правительству поддержку на федеральном уровне по наиболее значимым для области вопросам.

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