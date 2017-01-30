16+
:-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Художественный музей приглашает мурманчан на выставку «Двадцать разноцветных лет»

11:3430 января 2017Просмотров: 83

1 февраля в 17 часов  в выставочном зале Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки  «Двадцать разноцветных лет».

На выставке будут представлены 40 графических и живописных работ учащихся отделения «Основы художественно-постановочной работы» Детской театральной школы города Мурманска, которым долгие годы руководит Олег Валерьевич Истомин.

В творческом отделении не только дают азы по предметам «Изобразительное искусство», «Бутафория», «Технологии прикладного творчества», оформляют учебные спектакли и концертные программы театральной школы, но и ориентируют юных творцов к таким востребованным профессиям современного театра, как художник-бутафор, художник-гримёр и художник-сценограф.

Читайте также
Наворовал на полтора миллиона: в Мурманске задержали похитителя айфоновМинкомсвязи присоединило Крым и Севастополь к мобильным сетям Краснодарского краяЕлена Ваенга потеряла кошелек в МурманскеЗавтра в Мончегорске состоится прощание с настоятелем собора, погибшим в аварии
В состав Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району вошел сторожевой корабль нового поколенияВ Мурманске полицейские задержали подозреваемого в краже топлива с АЗССбербанк делится знаниями с вузами МурманскаСкромная умница, веселый обольститель и армия красоток. Любовный параллелепипед на конкурсе "Краса Заполярья" в Мурманске.Корюшатники усыпали сегодня лёд Верхнетуломского водохранилища. Репортаж корреспондента-неофитаВ Мончегорске скорбят о гибели настоятеля кафедрального собора
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  