Кто претендует на корону главной мурманской красавицы? Прошел первый кастинг конкурса «Краса Заполярья»

В Мурманске состоялся первый кастинг конкурса «Краса Заполярья -2017». В этом году заявки на участие нём подали более 60 девушек. Каждая из них считает себя красивой и талантливой. Но кто останется в проекте и дойдёт до финала - решать жюри.

Отбор участниц проходил в кафе «Терраса». Сюда пришли несколько десятков конкурсанток, их родители, друзья, знакомые. Девушкам надо было выйти к микрофону, достойно представить себя, ответить на несколько вопросов судей. В жюри полтора десятка экспертов из мира моды и красоты. В их числе Кристина Белова - «Мисс Краса Заполярья -2016».

Кристина Белова: «Очень сопереживаю, если честно. Первые десять человек я боялась даже вопрос какой-то задать, потому что мне еще казалось, что я сама на их месте».



Возраст девушек от 16 до 25 лет. Список участниц полон необычных имён: Марианна, Эльвира, Милана, Ванда и даже Видана. С ними соперничали сразу пять Диан и Марианна. Естественно, это не все девушки. На конкурс их пришло более 50 человек. Некоторые из них уже опытные фотомодели, кто-то вышел на показ впервые, но совершенно не стесняется поведать о своих талантах.



Татьяна одна из участниц. Ей 21 год и по образованию она экономист, но в будущем решила свою жизнь связать с модной индустрией. Она танцует и занимается спортом. О себе рассказывает, что большую часть времени - проводит с богом: Татьяна прихожанка протестантской церкви. Судьи на какое-то время засомневались: не будет ли это мешать девушке участвовать в проекте.

Татьяна Бродская: «Смотря как себя вести. Зависит же от поведения и как ты к этому относишься. Если ты делаешь моду идолом для себя и забываешь бога, то это уже плохо. А если бог стоит на первом месте везде, что бы ты ни делала, то, я считаю, что ничего такого тут нет».

Критериев, по которым участниц оценивает жюри масса: это и внешность, и голос, и грамотная речь, и многое-многое другое. Но всё же судьи выделяют несколько главных качеств.

Елена Мусихина, директор конкурса «Краса Заполярья»: «Я думаю, что она должна быть просто открытая. Должна быть сама собой и не стесняться нас и рассказывать от души, как говорится, про себя: чем занимается, чем она увлекается. Улыбаться нам, быть приветливой. И, в принципе, этого будет достаточно для нас, для первого впечатления. Остальное мы узнаем на втором кастинге и в дальнейшей работе».

По завершении первого кастинга лишь 7 девушек не прошли дальше. Все остальные уже сейчас готовятся ко второму этапу отбора, который состоится в отеле «Азимут» в ближайшие выходные. Участницам предстоит выйти перед жюри в купальниках.

Андрей Дабосин, Жанна Цветкова, члены жюри конкурса «Краса Заполярья»: «Здесь они ведут себя одним образом. А всё-таки публика, очень волнуются. На второй кастинг - уже как-то по-другому себя преподносят. Но второй кастинг всегда закрытый. Это кастинг в купальниках. И те, кто в одежде выглядит одним образом, потом оказывается, что без нее выглядит совсем иначе».

Второй кастинг будет уже строже, чем предыдущий. Но, возможно, ряды девушек, которых отобрало жюри, пополнятся новыми участницами. Ведь до окончания второго этапа конкурса еще поздно подать заявку на участие и прийти на кастинг. Главное - это не забыть дома купальник.