Мурманчане просят не увольнять кондукторшу, которая в метель выгнала девочку из автобуса

Большой резонанс вызвал наш пятничный репортаж о кондукторше, которая выгнала девочку из автобуса в метель. Произошло это из-за того, что у той в проездном не было школьной печати.

Директор «Электротранспорта» в пятницу заявил, что кондуктор уже уволена. Хотя при этом добавил: у женщины у самой маленький ребенок, она очень сожалеет о случившемся.

Выяснилось так же, что школьница ранее дважды попадалась с билетом без штампа школы, ее предупреждали, да и в тот раз женщина не выгоняла ее, а просто сказала: «Придется тебе, наверное, выйти». Девочка вышла и пересела в следующий автобус. Такую версию рассказали в «Электротранспорте».

Эту ситуацию бурно обсуждали в социальных сетях. Многие говорили, что наказание слишком строгое. И призывали обратиться к руководству «Электротранспорта» с просьбой восстановить кондуктора на работе, ограничившись выговором.

На странице ТВ-21 в контакте мы провели опрос. Проголосовали более тысячи человек и почти 80 процентов уверены, что наказание, действительно, слишком строгое.

Отреагирует ли на этот общественный призыв руководство «Электротранспорта» - не известно. Если что-то произойдет - мы тут же сообщим. Следите за новостями на сайте ТВ-21 и на странице телекомпании вконтакте.