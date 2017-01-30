Новый визит-центр заповедника «Пасвик» принял первых экскурсантов

Первыми посетителями нового визит-центра в Никеле, открытие которого дало старт Году экологии, стали школьники.

- До самого заповедника добраться не так просто, он находится достаточно далеко от поселка, а вот визит-центр - близко. И сегодня у вас есть возможность узнать о жизни уникального заповедника, расположенного в Печенгском районе, - сказала заместитель директора заповедника «Пасвик» по экологическому просвещению Марина Трусова, встречая гостей - старшеклассников школы №3 и педагога Елену Зайцеву, преподавателя русского языка и литературы.

Первое, на что обратила внимание ребят Марина Трусова, - эмблема «Пасвика», на которой изображена редкая для севера утка - луток. После небольшой экскурсии гостей провели на смотровую площадку, откуда открывается вид на поселок.

Затем школьники посетили экспозиционный зал, украшенный фигурами животных, обитающих в заповеднике, сообщает kn51.ru.

Там их встретила специалист отдела экологического просвещения Оксана Кротова. Она рассказала о предметах и оборудовании, используемых сотрудниками заповедника в работе, о печатных изданиях «Пасвика» и сувенирной продукции. Ребят познакомили с интерактивной частью экспозиции, где можно найти необходимую информацию в режиме он-лайн, рассказали, как получить необходимые сведения о заповеднике. Обратили их внимание и на стенды с данными о «Зеленом поясе Фенноскандии» и на игры экологической направленности, в создании которых непосредственное участие принимали сотрудники заповедника.

Затем школьники перешли в конференц-зал, где посмотрели два фильма о деятельности заповедника и узнали о планах визит-центра. В завершение встречи каждому подарили буклет с информацией о «Пасвике» и памятной подписью: «Первому посетителю визит-центра заповедника «Пасвик».

Напомним, реконструкция и создание визит-центра заняли несколько лет. Пустовавшее до этого здание приобрело Министерство природных ресурсов России, затем на помощь пришло дочернее предприятие «Норникеля» - Кольская ГМК. Сначала был разработан проект капитального ремонта здания и проведены работы на сумму 15,5 млн рублей. Завершение капремонта обошлось «Норникелю» еще в 62 млн рублей. Визит-центр должен стать базой для экологического просвещения жителей приграничья и диалоговой площадкой для представителей власти, ученых и экологов стран Баренцева региона.

От идеи до завершения строительства прошло более шести лет. Торжественная церемония открытия нового визит-центра состоялась 17 января. В ней приняли участие специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, вице-президент - статс-секретарь компании «Норникель» Елена Безденежных.





Фото сайта kn51.ru