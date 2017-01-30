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Разыскиваются водитель и очевидцы ДТП

16:1030 января 2017Просмотров: 373

23 января  в 14 часов 00 минут в городе Мурманске в районе дома №3 по ул. Полярные Зори неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при выезде с прилегающей территории, допустил наезд на пешехода, который двигался по тротуару со стороны дома №3  слева направо по ходу движения транспортного средства. После наезда водитель с места происшествия скрылся.

В результате ДТП женщина 1945 года рождения получила телесные повреждения различной степени тяжести.

ОБ ДПС ГИБДД убедительно просит очевидцев обратиться по тел. 40-79-70, либо в дежурную часть по тел.: 40-79-79 или 127.


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