Школьники первыми посетили визит-центр «Пасвика» в Никеле

Первыми посетителями нового визит-центра заповедника «Пасвик» в Никеле стали старшеклассники школы №3. Напомним, визит-центр был открыт в начале Года экологии при участии «Норникеля» и Кольской ГМК.

Первое, на что работники центра обратили внимание ребят это эмблема «Пасвика», на которой изображена редкая для севера утка - луток. После небольшой экскурсии гостей провели на смотровую площадку, откуда открывается вид на поселок. Затем школьники посетили экспозиционный зал, украшенный фигурами животных, обитающих в заповеднике.

Ребят познакомили с интерактивной частью экспозиции, где можно найти необходимую информацию в режиме он-лайн, рассказали, как получить необходимые сведения о заповеднике. Обратили их внимание и на стенды с данными о «Зеленом поясе Фенноскандии» и на игры экологической направленности.

В завершение встречи каждому подарили буклет с информацией о «Пасвике» и памятной подписью: «Первому посетителю визит-центра заповедника «Пасвик». Напомним, реконструкция и создание визит-центра заняли несколько лет.

Пустовавшее до этого здание приобрело Министерство природных ресурсов России, затем на помощь пришёл «Норникель» и входящая в группу - Кольская ГМК.

Визит-центр должен стать базой для экологического просвещения жителей приграничья и диалоговой площадкой для представителей власти, ученых и экологов стран Баренцева региона.