«Стена плача» губернатора Марины Ковтун. Кто и какие жалобы шлёт на почту главы региона

«Моя почта - почта губернатора Мурманской области - превратилась в «стену плача». Так обрисовала ситуацию с жалобами населения на жилищно-коммунальные проблемы глава региона Марина Ковтун на оперативном совещании в правительстве.

Ежедневно к ней приходит огромное количество обращений из разных муниципалитетов -и в каждом просьба о помощи.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Моя почта - почта губернатора Мурманской области - превратилась в «стену плача». Каждый год я получаю десятки писем от граждан, которые не знают, куда им обращаться по поводу нечищеных дворов, нечищеных дорог, по поводу протечек кровли и так далее. Львиная доля писем касается ЖКХ».

По словам губернатора, все письма, которые приходят с жалобами на коммуналку переадресуют в госжилинспекцию. Решением вопросов ЖКХ может заниматься только это ведомство, а не губернатор.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Государственная жилищная инспекция не может осуществить проверку по письму губернатора. Она должна получить личное обращение от гражданина. А с первого января 17 года гражданин должен зарегистрироваться на сайте «Госуслуг» и направить свое обращение туда. Именно его личное обращение, ни к губернатору Мурманской области, ни к главе муниципального образования. А регистрация в системе GIS ЖКХ будет основанием для контролирующих органов для проведения там внеплановой проверки».