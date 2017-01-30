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В кошельке, который потеряла Ваенга была вся её зарплата за концерт в Мурманске

14:1930 января 2017Просмотров: 1969

Об этом в комментариях в инстаграмме написал муж певицы Роман Садырбаев. Также, он написал следующее:

«Надежда только на добропорядочных людей. Буду верить до последнего. Если кто из Мурманска, прошу посодействовать. В случае успеха, 2 билета с меня в любом месте».

Отмечается, что потеряли кошелек в районе рынка, (а вот какого именно – не уточняется). Не уточняется также, сколько именно денег было в бумажнике. Однако, абсолютно точно там должны быть визитки певицы, фотокарточки и другие вещи, которые могут дать нашедшему понять, чей именно кошелек у него в руках.

Вот что пишут знакомые певицы из её родного города – Снежногорска, где Елена Ваенга так же выступила с концертом:

«Лена приехала в родной город дать 2 концерта на свой юбилей, и только эта финансовая потеря омрачила ее пребывание на родине».

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