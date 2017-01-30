16+
!-4°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманск на трейлере из Вологды привезли новый троллейбус

20:0730 января 2017Просмотров: 478

В Мурманске появился новый троллейбус. Обновить парк на предприятии «Электротранспорт» собирались давно, и вот, наконец, новая машина пришла.

Этот троллейбус в Мурманск привезли из Вологды на трейлере. Специалисты уже провели все подготовительные работы. Он может выходить на маршрут. Екатерина Немченко, водительский стаж которой больше 40 лет, говорит: «Машина отличная»

Екатерина Немченко, водитель троллейбуса: «Она просто сама по себе более маневренная. И полегче немножко. Когда старые были, так там вообще. А эти полегче намного. Приборная панель совсем другая получается, после старых машин сюда пойдешь, ищешь, где - что включить. Пару дней поработаешь, все будет хорошо, все будет нормально».

Троллейбус удобный не только для водителя, но и для пассажиров. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрен низкий пол.

Сергей Коробков, директор предприятия «Электротранспорт»: «Это, конечно, не решает проблему доступности, потому что, чтобы она была решена, необходимо, чтобы инфраструктура работала, как часы. Остановки должны быть расчищены, остановочный карман должен быть. Чтобы пандус четко вставал на поребрик, и колясочник спокойно мог закатиться в троллейбус».

По словам директора «Электротранспорта» Сергея Коробкова, в прошлом году предприятие не смогло купить ни одного нового троллейбуса. Поэтому машина долгожданная. Ее успели приобрести за 12 миллионов рублей. Сейчас он уже на 800 тысяч дороже.

Реклама
Читайте также
"Да закройте её до лета". Дорога на Териберку вновь не доступна для проездаВанда, Видана, Милана и пять Диан поборются за корону самой красивой девушки ЗаполярьяГубернатор Мурманской области встретилась с депутатом-коммунистом«Стена плача» губернатора Марины Ковтун. Кто и какие жалобы шлёт на почту главы региона
Школьники первыми посетили визит-центр «Пасвика» в НикелеКак мурманчане праздник солнца отмечалиПолное видео программы «Новости»Автобусы теперь везут пассажиров прямо к залу вылета мурманского аэропортаРазыскиваются водитель и очевидцы ДТПВ Мурманске пройдет чемпионат области по тайскому боксу
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  