В Мурманск на трейлере из Вологды привезли новый троллейбус

В Мурманске появился новый троллейбус. Обновить парк на предприятии «Электротранспорт» собирались давно, и вот, наконец, новая машина пришла.

Этот троллейбус в Мурманск привезли из Вологды на трейлере. Специалисты уже провели все подготовительные работы. Он может выходить на маршрут. Екатерина Немченко, водительский стаж которой больше 40 лет, говорит: «Машина отличная»

Екатерина Немченко, водитель троллейбуса: «Она просто сама по себе более маневренная. И полегче немножко. Когда старые были, так там вообще. А эти полегче намного. Приборная панель совсем другая получается, после старых машин сюда пойдешь, ищешь, где - что включить. Пару дней поработаешь, все будет хорошо, все будет нормально».

Троллейбус удобный не только для водителя, но и для пассажиров. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрен низкий пол.

Сергей Коробков, директор предприятия «Электротранспорт»: «Это, конечно, не решает проблему доступности, потому что, чтобы она была решена, необходимо, чтобы инфраструктура работала, как часы. Остановки должны быть расчищены, остановочный карман должен быть. Чтобы пандус четко вставал на поребрик, и колясочник спокойно мог закатиться в троллейбус».

По словам директора «Электротранспорта» Сергея Коробкова, в прошлом году предприятие не смогло купить ни одного нового троллейбуса. Поэтому машина долгожданная. Ее успели приобрести за 12 миллионов рублей. Сейчас он уже на 800 тысяч дороже.