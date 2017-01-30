В Мурманск пришел пограничный корабль у которого нет аналогов в мире

«Полярная Звезда» на вооружении береговой охраны погранслужбы ФСБ. В порт Мурманск прибыл новый пограничный сторожевой корабль. По тактико-техническим характеристикам у него нет аналогов в мире. Теперь Мурманск станет пунктом его постоянного базирования. Репортаж Натальи Алексеенко и Сергея Расюка.

За час до прибытия корабля на пирсе Мурманского морвокзала уже собрались семьи пограничников, чтобы встретить своих мужчин сразу, как только «Полярная Звезда» ошвартуется у причала.

Корабль вышел из Кронштадта18 января, прошел через Финский залив вдоль берегов Финляндии и Эстонии, зашел в Балтийское море, балтийскими проливами прошел вдоль берегов Швеции, Латвии, Литвы, Польши и Дании, вошел в Северное море, потом, обогнув Норвегию, через Норвежское море вышел в Баренцево. И 28 января добрался до Кольского залива.

Мария Дедусёва и двухлетний Влад не виделись с мужем и папой с сентября прошлого года. Все это время пограничники участвовали в испытаниях нового корабля и проводили приемку.

Мария Дедусёва: «Ощущения, вы знаете, не верится, столько времени прошло. Не верится, что уже увидим папу. Запланировали уже праздничный удин, прогулку? Конечно, сегодня хотелось бы папу увидеть дома. Но. Опять же, военная служба. Как их - отпустят, не отпустят. Будем ждать дома».

Как только ПСКР встал у причала, на борту начался торжественными митинг. Экипаж поприветствовал начальник погрануправления Игорь Константинов.

Игорь Константинов, начальник пограничного Управления ФСБ России по западному арктическому району: «Мы принимаем корабль 1 ранга проекта 22100 «Полярная Звезда». Отрадно, что первый корабль данного проекта, который поступил на вооружение береговой охраны пограничной службы ФСБ России, прибыл к месту постоянного базирования в наше пограничное управление. Экипажу корабля предстоит решать сложные ответственные задачи по обеспечению пограничной безопасности в западной части Арктики».

Во время дальнего межрегионального перехода из Санкт-Петербурга в Мурманск пограничники провели плановые тренировки и корабельные боевые учения.

В Северной Атлантике сильно штормило. Несмотря на суровые условия, экипаж справился отлично. Недавно морские пограничники прошли специальную переподготовку в Институте береговой охраны в Анапе. Новый сторожевой корабль в море тоже успешно прошел проверку на прочность. Настоящее боевое крещение.

На всем пути следования за «Полярной Звездой» пристально наблюдали корабли и авиация стран НАТО.

Сторожевик «Полярная Звезда» уникальный в своем роде и не имеет аналогов в мире. Он способен решать различные задачи, возложенные на береговую охрану погранслужбы ФСБ.



Патрулирование дальних морских и океанских зон, противодействие террористическим угрозам, участие в аварийно-спасательных операциях и тушении пожаров, зашита интересов России в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, обеспечение работы спецназа.

Вооружен корабль артиллерийской установкой и крупнокалиберными пулеметами. На борту вертолетная площадка и ангар для палубного вертолета, который может круглосуточно патрулировать акваторию. В том числе, в сотнях километров от «Полярной Звезды».

Владимир Ротач, сотрудник пограничного Управления ФСБ России по западному арктическому району: «Корабль обладает уникальными тактико-техническими особенностями, которые заключаются в неограниченной мореходности, дальности плавания 12 тысяч миль, возможности плавать в сплошном льду толщиной до 80 сантиметров. Это позволяет ему решать комплексные задачи пограничной службы в высоких арктических широтах».

После торжественного митинга родные, наконец, смогли обнять любимых мужчин. И, конечно, сделали на память фото на борту уникального сторожевого корабля «Полярная Звезда».