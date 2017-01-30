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В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в краже топлива с АЗС

10:1830 января 2017Просмотров: 201

В полицию Мурманска в декабре 2016 года поступали заявления от руководства АЗС в Октябрьском и Первомайском округе о хищении одним из клиентов заправочной станции топлива.

Неустановленный водитель ночью подъезжал к АЗС, заправлял бак или заливал канистру и, не расплатившись за топливо, уезжал с заправки.

В ходе просмотра видеозаписей с камер, установленных на АЗС, было установлено, что хищения совершил водитель, управлявший автомобилем «Шевроле Нива» темно-серого цвета. Государственный номер транспортного средства на видеозаписи было не видно из-за того, что хищения топлива производились в ночное время.

По факту в отношении неустановленного лица были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску совместно с инспекторами ГИБДД установили личность водителя. Мужчину – жителя Североморска 1995 года рождения – задержали и доставили в октябрьский отдел полиции. Он признался в совершении кражи топлива с двух АЗС в Октябрьском и Первомайском округе Мурманска. Общий  ущерб, причиненный организации его действиями, составил более 7800 рублей.

Ранее не судимому жителю Североморска избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
 

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