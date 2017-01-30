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В Мурманске сотруднику миграционного управления пытались дать взятку

20:1230 января 2017Просмотров: 277

Получить гражданство за взятку. С такой просьбой два северянина обратились к сотруднику мурманского миграционного управления полиции. Причем они просили выдать документы сразу 13 жителям Средней Азии. Злоумышленников взяли с поличным.

Задержанными оказались - бывший курсант военно-морского училища, житель Североморска, а так же действующий сотрудник службы судебных приставов.

Процесс передачи денег контролировали сотрудники правоохранительных органов.
195 тысяч рублей в конверте - как аванс за помощь в оформлении гражданства 13 жителям ближнего зарубежья. По предварительной информации всего они планировали заплатить полтора миллиона рублей.

Александр Горбунов, следователь следственного отдела Мурманска СУ СКР по Мурманской области: «Возбуждено уголовное дело следственным отделом по городу Мурманск по признакам преступления, предусмотренным пунктом «А», части 4 статьи 291. Т.е. «дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Данная статья относится к категории «тяжких». За неё обвиняемые могут получить до 8 лет лишения свободы. Будут ли привлекаться к ответственности мигранты, за которых предназначалась взятка, пока не известно. Следствие должно установить - участвовали они в сговоре или сами стали жертвой жадности мошенников. Как отметили представители полиции, попытки дачи взятки в миграционной службе - не редкость.

Михаил Пшеничный, начальник службы собственной безопасности МВД России по Мурманской области: «Сотрудниками ранее в октябре 16 года был задержан гражданин за дачу взятки сотрудникам Федеральной миграционной службы. Ранее, неоднократно фиксировались такие случаи».

Сейчас с подозреваемыми общаются следователи. Житель Североморска находится в СИЗО. Сотрудник службы судебных приставов находится под подпиской о невыезде. Такое решение принято из-за состояния здоровья мужчины.

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